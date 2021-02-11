教大GPS：彈性平衡

【明報專訊】小時候去看醫生，推門進去聽到醫生咳嗽。回頭便問媽媽：「怎麼醫生會咳嗽呢？」

長大後往台灣遊學，在車站月台上遇上一個由自動電梯滾下來、趕不到列車的乘客，跟她點點頭輕聲說︰「下一班快到了。」

生命屢次遇上身邊的人與物不似預期，突然或莫明的離去甚至永別，心一沉說不出什麼，壓在心底的卻是千層萬重。

近日很多人事去留，更為大眾的腦袋帶來很多兩難，為身心添煩添亂。面對生命的無常、不明白、難測，與內心期望不同時，身心感到威脅的一剎，腦的交感神經系統便被激活，人不是逃離、躲避，就是抗拒。威脅防禦機制（Threat defense system）其實是有「自我批判」和「自我慈悲」（Physiological underpinnings of self-criticism and self-compassion）兩部分（Gilbert, 2009）。如果用得平衡，可保護身心安全平順。

自我慈悲程度較高 活得較快樂

什麼是「自我慈悲」？慈悲的字典意思是對他人的不幸及痛苦表示關心。過去20年，有很多科學研究發掘以慈悲為中心去培育與實踐生活的幸福感（Goldman and Davidson, 2017）。研究發現，自我慈悲對人的心理健康有正面影響。自我慈悲程度較高的人，生活滿意度較高，且生活得比較快樂。

那為什麼「自我慈悲」那麼困難？傳統中國文化教育引導我們盡己所能，對己對人堅負責任的良好美德。從小家庭學校教育中，我們不多不少學會嚴以待己，寬以待人。但過猶不及，倘若孩子由習慣要求自己盡善盡美，至嚴苛管責（self-critical），可能變成「完美主義」患者，引起的是各種磨人的情緒，難以利己利人，更能傷身傷心。

此外，從小被過度培訓律己成為堅忍刻苦的人，實在不容易自我憐憫（self-compassionate）。慈悲自己就好像墮入一個軟弱及不能成大事的狀態。忍一時的確是風平浪靜，海闊天空，是美德！可知道慣性強忍、久忍的「忍」是心上有一把刀刃？長此下去，苦了自己，並不健康。

適時適地停一停 聆聽身心需要

讀《中庸》，「尚和去同，執兩用中」，就是學習「中和」之道。懂得在日常生活中，適時適地停一停，細心感受呼吸，聆聽此刻身心的需要，可作為自我慈悲的第一步。風高浪急之際，太波動，心太緊，呼吸難觀時，可把注意力安住在「身體」3個部位︰感受雙腳着實的踏在大地，感受雙手輕柔地接觸大腿或衣物的感覺。如有位置坐下，也可以把身體的重量交給椅子，感受臀部接觸座椅，安穩如山的感覺。

明白人與天地萬物並生，懂得和願意慈悲關懷身、心、情緒，是對己對人盡心的修為。善待自己，才能善生善活。心懷「中和」腳踏實地，在多變的外境也享有一份自在、從容、和樂的選擇。生活中多練習停一停，用心感受呼吸及關愛身體，活在當下，寧短勿缺。

文：郭懿德（香港教育大學特殊教育與輔導學系高級講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第359期]