營媽在加：加拿大孩子如何過暑假

【明報專訊】從前在香港，暑假總喜歡安排一兩次外地旅行，加上參加興趣班、做暑期作業，一個假期轉眼便過去。在加拿大，小朋友的暑假特別長，由6月中旬開始放假，一直至9月勞動節假期後才展開新學年。在這個漫長的暑假，加拿大小朋友又是怎樣度過的呢？

半日／全日營 玩樂為主

對加拿大雙職父母來說，暑假可以說是一個十分頭痛的日子，因為每個星期都要安排節目給小朋友，使自己可以安心離家上班。很多時候，家長都會讓小朋友參加全日營。但去年因着疫情，不少雙職父母都可以留在家工作，因此不用送小朋友去全日營，畢竟幾個星期都去的話，收費對不少家庭也是財政負擔；今年暑假，雖然加拿大疫情逐漸受控，但打工仔仍未全面恢復回到辦公室工作，所以去年和今年的暑假，多了父母和小朋友共聚在家。

針對小學生的日營，大多數是群體活動，玩樂為主。當中有很多主題，例如科學、運動、音樂，也有教會辦的聖經日營等。價錢有高有低，任君選擇。暑假的確是小朋友涉獵不同知識範疇的好時機，例如我的女兒便報讀了辯論班、烹飪班等，從中發掘不同的興趣。

野外露營 共享親密時光

加拿大家庭很喜歡露營，接近大自然。卑詩省有不少湖泊、海灘，所以營地也非常多，當中不少並沒有網絡覆蓋。難得幾天沒得上網，大人和小朋友可共享親密時光，日間一家人或會行山或到湖泊玩水上活動，晚間則一起燒烤、傾談。不說不知，很多加拿大家庭都擁有齊全的水上活動裝備，包括私家划艇。

親近大自然自駕遊

對加拿大家庭來說，旅遊也是暑假的重點節目。除了坐飛機或坐郵輪到外國玩，更多是親近大自然的短途自駕遊。例如在卑詩省內，不少人會常去鄰近的溫哥華島、威士拿，旅途中可租住度假屋。目前也有不少人正等待疫情後解封邊境，可以去美國短線旅遊。

暑期作業自由做

就算上學的期間，大部分學校都鼓勵小朋友下課後好好享受家庭生活，因此周末也沒有太多功課；暑假也一樣，學校沒有規定小朋友要做暑期作業。反而一些比較進取的家長，會自行安排暑期作業給小朋友在家做。

儘管加拿大小朋友沒有五光十色的暑期節目，但回歸大自然、享受家庭樂，他們的假期一樣精彩！

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

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