本周FOCUS．採訪手記：孩子車廂嬉鬧 「父母沒教好」

【明報專訊】適逢暑假，最近外出工作時總會碰到很多小朋友，他們都是跟爸爸媽媽或者友伴一起外出遊玩，所以每個孩子都表現得很興奮。小朋友有得玩固然開心，但開心時又容易忘形，尖叫、喧嘩、跑來跑去的場面經常出現，假如在遊樂場見到他們這麼活躍，相信大部分人還會接受到，但換了在餐廳、車廂內或排隊時遇到，就難免覺得不恰當了。

孩子常「扭計」 在乎家長取態

上星期我就看到以下一幕：有3個約5、6歲的孩子在港鐵車廂內非常大聲地說笑，我也被充滿童真的笑聲吸引過去，但只看到他們在你推我、我推你，而且聲浪愈來愈大，還把車廂扶手當作遊樂設施，嘗試爬上去，弄得沒有人敢坐在他們旁邊的兩個空位，附近的乘客也在四周尋覓這幾個小孩的家長到底在哪裏？原來他們站近門邊位置，自顧自地談着天。最後我聽到一對老夫婦下車前搖頭嘆息道：「沒辦法，父母沒有教好。」

記得之前有社工跟我說過，小朋友經常「扭計」、不聽話或沒有禮貌，很多時候是因為家長的取態。孩子天性活潑、有好奇心，放任地玩是本性，家長毋須過於責備，但亦只能在適當的場合和不騷擾到別人的前提下玩耍。學習與孩子好好溝通，讓他們明白什麼場合應該做什麼事，是家長們必須上的一課，不要以為孩子才要學習呢！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第360期]