好去處：橙色Donut運動場 培育體壇新星

旁邊兩張乒乓球桌是讓大家自由使用，爸媽想在此展露一下身手也可以！（馮凱鍵攝）

運動場會舉行不同的訓練班，當中不少是新興項目，如這巨型的健球直徑1.22米，玩法近似「4人版數字球」，樂趣十足！（馮凱鍵攝）

（圖、圖2）運動場以橙色作主調，設計上亦加入不少卡通元素，一看就知道是專為小朋友而設呢！（馮凱鍵攝）

【明報專訊】延續奧運的體育熱潮，大小朋友都似乎愈來愈熱愛運動呢！城中最近亦誕生了一個小朋友專屬的運動天堂，不但有兒童運動訓練班，還可用作舉辦全港比賽、大型活動等，為培育新一代體壇新星做好準備！

文︰顏燕雯

小模特兒：Yoyo

趁運動熱潮仍未減退，正是好機會叫小朋友動動身體，不要躲懶！荃灣D．PARK愉景新城最近多了一個非常搶眼的橙色運動場，旁邊還有乒乓球桌和觀眾席，原來這是室內多用途「Donut運動場」，由8月中開始，會舉辦各種專為小朋友而設的運動訓練班，包括籃球班、排球班、體適能訓練班，更特設新興運動興趣班，包括地壺冰球、健球、雪合球、旱地冰球等，讓小朋友在不同類型的運動中尋找樂趣。這些訓練班絕對不是「玩玩吓」，因為大會請來多個著名教練坐鎮，包括前港隊及甲一籃球名將沈聰、現役港隊及甲一排球明星蕭昌鴻、躲避盤運動協會裁判及教練黃秋南等，為香港體壇明日之星提供訓練！

■INFO

「Donut運動場」運動訓練及新興運動興趣班

對象：3至12歲（有適合不同年齡之課堂可供選擇）

日期：8月中旬開始

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：荃灣D．PARK愉景新城 L1

課程查詢及報名：

留意D．PARK愉景新城facebook及Instagram

[Happy PaMa 教得樂 第360期]