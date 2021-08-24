親子筆陣．家教明言：小一入學知多點

【明報專訊】轉眼快到新學年了，相信不少K3幼稚園生家長，也忙於替孩子選擇一間「好」的小學。其實不同種類的小學，收生日期和需要注意的事項都不同，在這裏作簡單分享，希望家長們可早作準備。

可直接向直私小學查詢

小學大致可分為私立、直資、津貼及官立4類。私立及直資學校一般會於年中開始舉行入學簡介會，同時展開報名程序，但由於每間私立及直資小學的入學安排均不一樣，如果家長有意報讀，最好直接向學校查詢，並為小朋友作好參加面試的準備。

與此同時，不少孩子都會申請資助及官立小學的小一學位，很多幼稚園都會在8至9月，跟家長分享相關資料。教育局「小一入學統籌辦法」主要分為兩個重要階段，第一階段「自行分配學位」約在9月中、下旬展開，家長可為孩子向一間最心儀的學校（不受任何小一學校校網限制）遞交申請表。這個階段，是根據「計分辦法準則」分配學位的，取錄結果將於11月公布，如果學生在此階段獲得取錄，家長須於11月的指定日期到所屬小學辦理註冊入學手續；如學生未能於此階段獲得取錄，則會參加「統一派位」。家長可在「統一派位」申請表格的甲及乙部，按意願，為孩子排列心儀學校的先後次序，結果將於6月公布。然而，每年的小一入學申請流程及日期都有所不同，家長可瀏覽教育局網頁或致電教育局學位分配組了解需要注意的日期及其他入學詳情。

從孩子角度 選合適學校

為孩子尋得一間理想學校，是家長們的心願，只是世上未必有一間「最好」的學校，但我相信每間小學的同工們，都會盡心盡力栽培每一個入讀的孩子。事實上，不同學校都有其特色和優勢，家長選校時，除了要深入鑽研每間學校的辦學理念外，更應多花時間，從孩子的角度了解他的成長所需和性格特質。我相信，一所適合你家孩子的小學，就是「好」學校了。祝願每個孩子都找到一所讓他快樂成長和愛上求學的好學校。

文：鄭家明 （亞斯理衛理小學校長）

作者簡介﹕全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第360期]