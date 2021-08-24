日式育兒記：日本小學生「放學club」

【明報專訊】上次提及過，很多日本媽媽如我一樣，待小朋友一升上小學便開始返全職。為何大家都放心在沒有工人、沒有四大長老的情况下，全職上班去呢？

學費昂貴 不少媽媽重返職場

在日本有不少雙職父母，由小朋友幾個月大開始便會送他們到保育園。不過也有很多家長跟我一樣，心疼子女要長時間留在學校，所以生了小孩之後便辭職自己湊，一般就會讓子女去幼稚園上學。有些媽媽會谷子女考私立學校，一條龍升大學；也有不少選擇先讓子女讀公立小學，再考私立中學。然而，私立中學或小學的學費並不便宜，一闊三大，再加上課外學習，日本媽媽聚在一起便會問你：「お子さんの習い事、考えていますか？」 （你有沒有給你兒子學些什麼啊？）學費、課外活動費加起上來，令不少媽媽也要重出江湖；而我認識幾個小學的媽媽也跟我一樣，其實很熱愛工作，但為了孩子短暫停職，當子女長大了便可以開始再打拼。

放學後幫忙看管小孩的設施

有朋友得悉我重返職場，便提議我去區役所申請一個叫「放學club」的服務。要申請入這個club，一定要有父母的公司在職證明書，獲政府批核後才可以利用。放學club，顧名思義就是放學後的活動設施，這個club每區每市的名字雖然不同，其實也是放學後幫忙看管小孩的設施。由於每區的學童人數、教育管理不一，所以不同區會有不同安排，有些club位於區役所內，有些在學校體育館；而我住的地方，所有公立小學的「放學club」都在學校旁邊一間小屋內。放學club要求家長每個月預先填寫該月的使用日期及時間，club的開放時間由早上7時開始，服務到晚上7時，視乎家長工作需要而定。平日放學後會先給學童提供小食，然後讓他們做功課，做好便可以自由活動。而為了吸引學童參與，club每星期也有不同活動，例如塗鴉、木工、做實驗、做運動、做手工，活動真的包羅萬有，好動好靜的學童也保證找到喜歡的活動。

這個暑假，幸好有這個club提供無限活動，釣魚、捉蟲、鬼屋、歌唱比賽等，哥哥每天也嚷着由上午8點起牀去club，玩到下午5點也不願回家。有一天突然有感，原來6歲過後已經是朋友的世界，現在他會自己跟朋友一起上學放學，會放開我手叫我不用擔心，要適應的其實是我。

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第360期]