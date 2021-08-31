學界挑戰：毋懼退學潮 重回軌道 領學生「環遊世界」探索冷知識

福建中學附屬學校未來3年的發展計劃之一，是率領小朋友「衝出」香港，在各科學習內容上，帶學生「眼睛」去旅行，「思想」去旅行，增加他們探索世界的機會。（受訪者提供）

【明報專訊】2021/22新學年，將在半天面授課的基礎下揭開序幕。在小學恢復全日制無期，以及在移民潮和跨境學童人數銳減的多重夾擊下，今個學年，學界將要面對哪些挑戰？如何拆局？肯定考起不少校長。在「音樂椅效應」下，直私小學的值博率又會提升嗎？連串問題都值得探討。

文︰沈雅詩

因移民及到海外升學的氣氛熾熱，本港不少學校都出現退學潮，而向來受中產家庭歡迎的直資及私立學校更加是首當其衝。屬直資的福建中學附屬學校（福附）同樣面對生源流失的問題，校長徐區懿華（Eva校長）不諱言，上學年不少學生退學，「我相信跟整體香港學校的狀况差不多。以往無移民潮，一個學年，我們走2、3個學生，但上學年，最少走了20、30個學生」。她表示，退學學生遍佈各級，惟透過兩次插班招生，所有學額已填補。

收生要求無降低 重視抗逆力

但Eva校長強調，並無因為急於填補學額而降低收生要求，「每個來申請插班的，我們都有充分評估他們的能力，亦特別跟原本就讀中文學校的小朋友傾談，了解他們是否完全知道，來到一間全英語教學的小學，將會遭遇什麼挑戰？孩子的心理狀態是否已經準備好呢？家長又會如何陪伴子女去經歷這個過程？通過面試，我們可觀察小朋友是否有這種抗逆特質」。她續稱，學校向來重視對插班生的照顧，有專責小組跟進他們的學習、交友等情况，亦會安排小伙伴去照顧同學，因此相信這批插班生不難適應新的校園生活。

退休教師「重出江湖」

在移民潮影響下，教師人手亦出現「音樂椅效應」。由於津貼學校的常額教席空缺增加，令不少原先受聘於合約制的直資學校教師都轉去爭取「長期飯票」。Eva校長承認，今年這種流動情况特別明顯，「我們只有一兩個教師是因為移民而離職，但多了教師轉投津校」。不過，她認為，市場人手仍然充裕，「我們既請到一些新畢業、充滿魄力的教師，亦有一些有心有力的退休教師願意『重出江湖』來幫助我們，他們有很多豐富知識和經驗，總的來說，新舊同事都相處得很愉快」。

除了師生流失問題，疫症威脅未解除，同樣困擾學界，「從教學角度，這一年多，同事應對不同的處境，不論停課或半天上課，網課或實體課，大家都駕輕就熟了。但從學校行政角度，由於恢復全日制還是遙遙無期，如何在半日制的時間表內，做得更好，這個仍是考驗」。

為使學生的生活重回軌道，Eva校長絞盡腦汁，像新學年的3年發展計劃，學校便決定帶小朋友「環遊世界」，增加他們探索的機會。「未來3年，『學校帶你遊世界』將會是福附其中一個重要教學主題。各科教師都會在課堂內，帶學生『眼睛』去旅行，『思想』去旅行，認識各國的風土民情，舉例第1年，我們會主力教歐洲的冷知識。」

自由遊戲 重建社交生活

此外，恢復學生的社交生活也是十分重要的一環。她說，上學年因停課太久，明顯看見學生在朋輩之間的相處出現退步，「以往大家意見不合，很平常，他們知道怎樣去處理，會懂得透過溝通、討論、協商等。但上學年小朋友很少上學，在家又有成年人的遷就，以致在復課後，稍稍不如意便亂發脾氣」。於是，Eva校長計劃在新學年騰出課時空間，讓學生重新學習建立社交關係，目標是每6個星期，在做足防疫設施下，給學生用兩節課free play（自由遊戲），自由交往，「追補學術，我們應付到，但在成長階段，若錯失了人際社交，就很難彌補」。

談到2022/23年度小一入學申請，Eva校長表示，因距離10月8日截止尚有一段時間，暫無法估計收生人數，惟預料受移民潮影響，報讀人數或會比以往減少，但有信心收足132人開5班，而收生程序及準則將維持不變。「我們仍然會有兩輪實體面試，採用兩文三語去面見小朋友，希望從中揀選一些有良好品德價值觀，以及英語聽、講能力較佳的孩子。」

[Happy PaMa 教得樂 第361期]