親子筆陣．永明的天空：是誰的天空？

【明報專訊】從校長的角色退下來，才發覺自己多年以來建立了不少工作習慣。有人說過：人生不過是無數習慣的總和……那麼，離開校長這個崗位，有點像放下了部分的人生，比起預期要多點時間去適應。或許你會問：要適應什麼？十分簡單，就是一個新的日常。

建構自我價值

同一天空下，你我他也活在各自的日常中，正所謂：你有你嘅生活，我繼續我嘅忙碌……人人都喜歡活在自己架構的生活框框裏，「我」或者「我」這個概念，就是每日的累積和堆疊。如是者，我們的自我概念，我們的父母也有份建構吧？全對！有聽過《家庭如何塑造人》這本書嗎？這是家庭治療大師薩提爾的經典著作，書中探討和分析人在家庭所經歷的成長和蛻變，人如何建構自我價值、生活模式和人際溝通。

聰明的朋友們，你一定會想到，如果你現在為人父母，也必定有份參與孩子的「自我建構」工程吧？須知道，天下間最有價值的工程，莫過於「自我建構」這個項目，因為人一生的福祉都涵蓋於此。最近網上傳來一則信息，引來熱議，內容是一名14歲初中女生的最後文字。雖然未知這是否虛構，但所反映的狀况像真度高，激發共鳴。

孩子的明天就在當下

還有，這兩年疫症的煎熬，整個世界也在重整中，我們正邁向後疫情時代，大人小孩也要面對高速急遽的變化。這時候更要培育孩子去接受自己、擁抱自己。當他們學懂愛護自己，自然曉得尊重他人。坦白說，沒有人工智能或者水晶球能預測未來，惟孩子的明天就在當下。

朋友們，放下你的手機，與孩子全情投入地玩玩、說笑，定焦於當下，「活學」於此時此刻，人與人之間的連結就是如此建立，個人的昇華也是如此展開……

相信自己 愛惜自己

話說回來，縱使人人都活在同一天空下，原來每人也有片自己的天空。最成功的親子關係，就是讓孩子們愛上自己那片天；這不是自私自戀，而是讓孩子們打從心底裏相信自己、愛惜自己，從而有信心打開自己的心門……那時候，他們會抬起頭，當偶爾遇上一道彩虹，或者瞥見一線晨光，他們或許會駐足，或許會領悟：在任何一天，任何一刻，無限的可能就在面前……

聖經說：得力在乎平靜安穩……這是最直截了當的忠告。引導孩子真誠地建構自我，就能夠讓他們自由地畫出屬於自己的一片天。

以上就是我日常的體會，信不信由你（一笑）……

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第361期]