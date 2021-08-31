華德物語：救災與養狗的新體會

【明報專訊】上回提到德國受到水災侵襲，遠近馳名的葡萄酒種植小鎮阿爾韋勒（Ahrweiler）受到重創，在不同地區也有不同程度的傷亡。全國上下齊心救災，然而重建仍需時，不少社區仍然斷水斷電。後來，有一所大型超市以協助葡萄酒種植小鎮為名，銷售在該區救回的一大批葡萄酒，說會把銷售額全數捐給當地葡萄酒生產商（圖）。

受災區葡萄酒恐被污染

我們和朋友聚會時談到這件美事，在我的角度看來，像是義賣一樣，但在其他德國朋友角度看來，他們認為水災現場的物品都可能被地下污水污染，若原封不動地上架，恐怕有衛生隱患。不得不說，德國朋友的理性主義往往會一言驚醒夢中人，華德媽受教了，但在社交平台的公布，似乎仍有不少熱心人士支持此項活動呢。

兩兄妹養狗熱情減退

因疫情關係不少人都擱置旅遊計劃，不知道大家在放暑假的時候有沒有安排家庭活動呢？這年暑假，我們接管了朋友的狗狗，開始每天三次「外遊」的生活模式，讓小朋友體驗一下養狗的樂與怒，也讓我們探究一下自己對狗狗是否三分鐘熱度，還是身心俱備地能承擔另一個生命的責任呢？

兩個月過去了，小朋友仍能在早上和傍晚風雨不改地陪同狗狗外出散步，這實在令我喜出望外！在首兩星期，他們實在喜歡與狗狗待在一起，會主動餵食物、梳埋毛髮等！但後來，當熱情減退，他們竟有意無意地欺負狗狗！比如會當牠是玩具般抱來抱去，又會追着狗狗跑，甚至會拍打牠的屁股，久而久之，狗狗變得只想跟隨着我，變成了我的小尾巴。惹笑的是，我本來就有兩條小尾巴，現在又增加多一條。

旁觀者清的奶奶說，小孩子也許因為狗狗的到來而產生危機感，所以演變成後來的排擠和欺負。我不排除這種可能，但以我對子女的了解，他們似乎是在模仿父母在他們頑皮時被打屁股的舉動，當狗狗沒有聽他們呼叫來到跟前，他們就認為狗狗不乖了，所以就「教育」一下狗狗。以往他們是家中年紀和權力最小的二人，在使喚過狗狗後，便狐假虎威起來，連群結隊地欺負/教育狗狗。其實華德家所有大人都有教育兩兄妹，爺爺也把兒童教科書帶來，確保兩兄妹理解如何和為何愛護狗狗，可是兩兄妹總會「忘記」，往往要長輩介入和調停！經此長期照顧狗狗的暑假，我還是延後自己飼養狗狗的念頭了，除了上篇提及的稅務及第三者意外保險等經濟因素外，也因為自己的心力分配，有時候也必須作出取捨呢，畢竟華德升小學了，下篇讓我跟大家分享華德上小一的趣聞吧！

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第361期]