半職爸爸：球會大，還是球員大？

【明報專訊】阿根廷球星美斯從巴塞隆拿轉會巴黎聖日耳門，成了轟動的足壇新聞。本來因為美斯而迷上巴塞的球迷，應該繼續追捧巴塞？還是蟬過別枝，轉個頭來成為大巴黎的球迷？究竟，這世界，真的如球會的堅實球迷所言，球會永遠比球員重要，還是，球員其實比球會重要？

對我來說，這個問題，如果真要籠統地答，我會選擇說，球員比球會更重要。百年球會，經過多年浮沉，屹立不倒，背後都建立了一套獨樹一幟的文化。譬如利物浦，香港人可能一代兩代以至三代同堂，都是這球會的球迷。利物浦崛起，歡呼雀躍；利物浦衰落，仍然堅持為球會加油。不離不棄，莫失莫忘，休戚與共，這固然是一種可貴的情操。但是，假如你的孩子成了職業球員，那麼，你之前捧什麼球隊已不重要，你一定是你孩子所屬球會的球迷。說到底，球會是由球員組成的，沒有球員，哪來球會？

超越國家 「美斯屬於全世界」

一個數十年難得一見的曠世天才，人球合一，球隨心轉，意到球到，凡熱愛足球的無不歎服，這已經超越了球會意識形態的範疇。美斯過去在巴塞取得震古鑠今的成就，但他在國家隊的成績相形見絀，所以部分阿根廷球迷以至當地傳媒對這位球星不無惡毒批評。可是，到了今年美洲國家盃，代表阿根廷上場的美斯已經34歲，能夠再看他身披國家隊戰袍的日子大概所餘無幾，阿根廷球迷和傳媒忽然「變臉」，對美斯讚不絕口，字裏行間，可以看到他們流露的不捨之情。一個球迷說：「你會看到來自世界各地的球迷，他們不是阿根廷人，但都穿上美斯的10號球衣。美斯屬於全世界。」

美斯贏了美洲盃後，忍不住流下了高興的淚水。那個鏡頭是怎樣的呢？完場哨子一響，美斯應聲跪倒在地，雙手掩臉，隊友以百米賽跑速度跑到美斯面前，美斯放下掩臉的手，轉哭為喜，臉上帶着靦腆，想把淚痕抹乾，可是，當他看到隊友一樣滿臉淚水的表情，表情瞬間和所有隊友同步，變成大家一起因激動而哭泣而熱烈擁抱。過去多年無冠的阿根廷，終於贏了一次舉足輕重的冠軍。

個體比集體更重要

阿根廷門將、也是這次奪冠功臣之一的達米安馬天尼斯說：「我願意為美斯而犧牲生命！」不少阿根廷年輕球員表示，他們竭盡所能，為的就是要讓美斯這個世上最好的球員拿到一次代表阿根廷的冠軍。

這刻有人問我，球會大還是球員大，我會答，球員更重要。等於有人問，一間學校重要，還是一個學生重要，我亦會答，學生比學校重要。又等於有人問，國家重要，還是人民重要，我一定會答，人民一定比國家重要。

一個集體，說得多麼冠冕堂皇，終究虛無縹緲，永遠不及一個有血有肉的人，來得實在。為了虛無的東西實際傷害一個個體，這個個體，就成了第一塊倒下的骨牌。倒下的個體，永遠不會只有一個。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第361期]