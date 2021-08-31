媽媽維特：孩子的一句話

【明報專訊】東京奧運落幕多時，但那一天在我家發生的小插曲卻值得一記。當時，細仔兩個同學來玩，家長都沒逗留。3個男孩本來一路忙着玩火車、鬥陀螺，突然間，一個同學仔對着直播中的賽事喊道：「死啦X國！」

他是個爽直外向的孩子，7歲的心靈沒有多少計算。然而，那句話還是觸動了我老公的神經。平時大細路的他即時嚴肅訓話，「我家裏不可以說這種話」、「你了解那個國家有多少，足以說這種話呢？」

我知道其實是大人內心裏對好些事情的不滿被挑起了，那不該由孩子承受。我立刻打圓場，安撫同學仔說，「叔叔只是想提醒我們不要隨便罵人」，孩子也就很快忘了。

同學仔「死啦X國」 會否影響孩子？

兩天後，老公跟我重提此事。他真誠地覺得自己反應過火了，但又不禁憂慮——本來他也很喜歡那個同學仔，現在卻擔心，對方是否常被灌輸仇恨思想呢？我們的孩子又會否因此被他影響呢？

我細聽他說完後，問他想不想聽我看法。為了讓他理解，我先講了另一件事。話說，某天細仔一個女同學的媽媽私訊我，說發現女兒識講fxxk you，家長即時責罵，還質問她從哪兒學來這句髒話。女兒答是學校的外籍教師說的，家長因為上班無從查證，遂問我知不知有此事。我從不旁聽孩子Zoom課，所以並不知道，但我相信教師不會這麼教。大概是小朋友從別的途徑接觸了這字眼，在大人質問下，情急地以外籍教師作為權威的擋箭牌吧？

然而我覺得，無論是中或英文粗口，處理的關鍵不是追究孩子從哪兒學到。我坦誠跟對方說，明白她的震驚和擔心，然而，冷淡處理會比起熱烈處理好。相比起責罵，我覺得更適宜在平靜的時間，解釋為何這字眼有問題。即時責罵的話，小朋友只會收到一個信息——這個新字眼「有力量」、「非常有效地獲得關注」、「可用價值高」，結果反而成為「魔法字眼」，變相更入心入肺。

孩子學講粗口 激動斥責反更入心

最好的處理是，對囡囡表達諒解，說知道她學到一個似乎頗有力的字眼，但同時也知道她不明白這字眼對人的傷害，這不是囡囡的錯。現在講清楚後，媽媽信任囡囡不會再亂用，也不會令其他人誤解自己是胡亂傷人的孩子。這麼說，可以保護孩子的自我價值，令她更易接受正面的教導。

我告訴老公，在我眼中，7歲還是遠未定形的年紀。成長路上總會透過許多不明途徑，接觸到很多的字眼或概念，他們或會試着模仿或探索，那不是他們的錯；重要的是我們帶着平常心，教導他們何事可為與不可為。孩子說了一句仇恨的話，不代表他必受到不可逆轉的「灌輸」，可能只是他對某個片段的偶爾憶起。執意追究，投放愈大的關注，只會把愈多力量傾瀉到問題點，把孩子釘到定格上。

聽到我以粗口一例作為類比，老公覺得的確可以這樣處理，驟然寬心很多。感恩我們能坦誠地談，放下心中的一塊石頭。只要願意相信，孩子必會正向成長。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第361期]