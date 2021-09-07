親子筆陣．民房四寶：端好一碗水

【明報專訊】新學年剛開始，無論是父母還是老師，我們都希望孩子可以比之前進步，做事更加專注，學習更加用心，然而，我們卻少有停一停、想一想，是什麼東西阻礙了孩子的進步？畢竟，孩子不會因為我們的「希望」而進步吧！

在學期開始之先，我跟全體教師進行了一個學習體驗，反思如何為孩子作一個更好的榜樣。當大家齊集在學校的活動室，我就給每位老師派發一隻碗，拿好了，就逐一替他們注滿清水。各人雙手捧着的，都是一碗滿得不能再多的水，大家都不敢亂動，就連大聲一點說話也怕水會濺出來。但是，他們的任務，卻是要從活動室的一端走到活動室的另一端，然後把水倒在那兒的水桶內，沒有時限，也不是鬥快，活動只有一個要求，就是要盡力保持碗中的水，不要讓任何一滴在途中濺出來。

停一停 不讓怒氣溢出來

整個活動在老師們的驚呼與笑聲的交錯中結束，任務算是完成了，活動室的地板卻是水漬處處。最有力的學習不是來自筆記或講論，而是從快樂的體驗、從集體的反思開始。除了要放慢腳步、不偏離目標之外，問老師們可有方法減少讓水濺出來？有老師立即說：「一定要專心，剛才在我後面的女同事大叫，我八卦向後望，自己碗中的水就濺出來了。」大家哄堂大笑之餘也有相似的經歷。又有老師說，她一看到水快要瀉，就立即停下來。 那麼，何時才知道要停？ 另一老師補充道：「我行的時候，對眼一直望住碗水，見它一晃動，我就立即停下來。」對，原來這碗水就反映着我們的內心，心一急，它就晃動，提醒我們要停一停。在教導孩子上，我們都會不自覺地心急起來，只是我們沒有覺察到心在晃動，停一停，就不會溢出怒氣來。

「水已在地上，就由它吧」

大部分同事的水都有在途中掉出來，這是很好的體驗，請老師說說看見水濺出來時的感受。有同事說：「當我碗裏的水掉在地上時，我心裏有一點𤷪自己，已走了一半路程，明明已掌握了方法，為何仍這麼心急呢？」問她如何完成餘下的路程，她的分享十分有意思：「Let Go，水已在地上，就由它吧，因為已經是改變不了的事實。但若我繼續𤷪自己、發脾氣，將會失去更多。」這番說話，正道出了我們作為老師、作為父母應給予孩子的提醒和榜樣。

今天的孩子都比我們過去聰明，他們不是不知道要專注，也不是不知道要用心學習，然而，一直阻礙着孩子進步的，也許是他們沒有覺察到心在晃動，沒有好好管理自己的情緒。孩子看我們所做多於聽我們所說，怒氣，會使我們失去更多，孩子如是，大人更如是。願在新的學年，我們和孩子都可以從端好一碗水開始。

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第362期]