喜閱愛麗絲：活在VUCA時代的藝術

【明報專訊】「喜閱愛麗絲」專欄寫了3年之久,今天我要跟《明報》的讀者暫別了!在這一期,筆者再三思量後,決定以VUCA(烏卡時代)為題,分享筆者在浮動不定、千變萬化和茫不可知的時代裏,參考了什麼書籍來回應世間種種的問題,並以此作為人生的參照,等待不斷的進步、提升和突破。在分享這些書前,先為VUCA作簡說。伴隨着信息化和全球化的發展,VUCA的概念在近年愈來愈流行。它的含義是什麼呢?這是volatility(易變性)、uncertainty(不確定性)、complexity(複雜性)、ambiguity(模糊性)的縮寫。在複雜又充滿不確定的世界裏,我們如何自處?筆者提出三大「重」點:

1. 重尋文化的根,加強民族自信心

2. 重啟個人與自然的溝通,強化心的能力

3. 重視及實現真理和道,自然可應萬變

重尋及建立文化的根

一片沒有了根的葉子,當掉到河流,必是隨水漂流不定,只能不由自主地隨波逐流。人也一樣,都需要根。重尋文化的根,不僅能加強民族自信心,也可以因心中有了底氣,從文化認同中獲得信心。中華文化裏,蘊藏着不少瑰寶,只要能繼承若干內容,已能令人生變得有深度。人若只能借助外來文化來協助自己面臨世道和人生,恐怕不合適之餘,也只能抄得一個表皮和外相,變得四不像。不同的民族,有各自文化的根,根都是為着民族本身的優勢而發展形成及具備功能性。對於如何尋根,我們可以閱讀我國的哲學書,如《論語》、《道德經》及《易經》等,它們都有不同的版本,可以按語文程度而選擇。孩童可以閱讀本欄曾經推介過的童蒙書,如:《三字經》、《弟子規》和《唐詩》等。

重啟個人與自然溝通

另一重點是:重啟個人與自然的溝通,強化心的能力。城市人的生活與大自然分割,宇宙、自然與人,我們都是互相呼應,互為影響,所以應合不分。我們正被手機、城市污染和社會歪風所危害,融入自然的生活,如常與大自然溝通,最能淨化人心,令人們從工作中解脫。走入大自然,人自然能豁達。不僅與自然界的一草一鳥有所溝通,也跟自己的心靈溝通,放下我執心理,心靈便獲得自由。

重視及實現真理和道

變幻原是永恆,我們的世界從來就是VUCA,絕非戰後才有。倘若我們清楚理解這一點,能重視及實現真理和道,自然可應付萬變,不離初心。「道可道,非常道。」尋找及了解真道,看似不易,也難以直接道明,但我們可以通過踏着前人的路,向目標邁進。筆者在10多年前開始閱讀一位印度聖哲克里希那穆提的著作,讀者可先閱讀The First and Last Freedom(《最初與最後的自由》)及Freedom from the Known(《從已知中解脫》)。真正的自由,非在身外求得,而是從自身內在獲取。

筆者感謝《明報》讀者多年來的支持!重會有期!

文:董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任,熱愛文字,兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第362期]