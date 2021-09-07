感講你知：讓孩子憑感覺作決定

【明報專訊】我不時會和Edwin一家行山，過程中觀察到他們的相處。最深刻的是某個冬天，當時Edwin仍就讀中一，我們一起行龍脊，想分享兩個畫面︰

1.穿外套戴帽：我們在欣賞風景時有點大風，Edwin媽媽立刻硬塞外套給兒子，並幫他戴帽，卻不小心撞到Edwin的眼鏡。Edwin𤷪𤺧地問媽媽：「你做咩啊？」媽媽答道：「大風啊！」Edwin語帶煩躁回應：「差啲整跌眼鏡喇！」

2.落斜時：Edwin媽媽多次叫我扶着Edwin，我在旁輕輕說了一句：「等佢自己嚟啦，佢大個喇。」落完斜後，Edwin對住媽媽大叫：「扶你個頭！唔使扶我啊！」

當孩子遇上父母的不安

媽媽要Edwin穿外套、戴帽、找人扶着落斜等，都反映着她很愛也很緊張兒子。然而這種關心背後，同時反映着父母強烈的不安，究竟這樣對於子女的成長，是好事還是壞事呢？從善意溝通的角度理解，若某些「關心」會導致孩子的「信任」、「成長」、「自己決定」等需要未被滿足時，那父母就要想一想，是否需要抽時間和空間來察覺、接納自己內在的不安，並探究背後的需要，繼而思考，是否要對孩子適度放手？

就Edwin面對媽媽不安的行為或語言，懂得大叫反抗時，我感到矛盾：一方面我慶幸Edwin敢於表達自己的不滿；另一方面我又擔心如此的表達長遠會破壞關係。所以，我決定和Edwin媽媽坦誠分享，並說出了以下的話：「當你叫我扶佢落斜時，有無試過停一停、諗一諗：Edwin想唔想自己試吓？佢可能想成長、想嘗試，即使佢仆倒、整親，都係佢自己揀嘅，而唔係人哋幫佢揀。如果佢無話要人扶佢，不如畀佢試一試？」

陪伴孩子面對內心的脆弱

說到要讓孩子「自己決定」，家長難免會擔心。所以，我決定作個示範。Edwin和我小時候一樣，有點畏高，而為了讓Edwin有安全感和勇氣去探索他內心的脆弱，我陪着Edwin一步一步走近一塊山邊的石頭。在過程中，我要求他的父母別說：「你唔得㗎，唔好行前，好危險，仆死你啊！」等說話。

當我們走到一個位他不想再行，我問他：「你𠵱家有乜感覺？」他答道：「驚。」我再說：「我聽到你話𠵱刻覺得驚。不過，我相信你可以再行前一步。但如果你唔想，你都可以唔行。」他想一想後對我說：「唔行。」於是，我倆便停在那個位置，一起深呼吸，再眺望山下的石澳景色。這個過程，我陪伴他探索內心的感覺，並憑自己的感覺，決定是否想踏前一步。

最後，我再次坦誠地跟Edwin媽媽分享：「就算你內心有不安，都希望你可以對Edwin講一句『我相信你』，放心畀佢踏步向前、成長，闖出自己既一片天空。他跌親時，有你在旁陪伴，就已經足夠。」

在此邀請各位家長，當你感到不安時，請你嘗試以「善意溝通」認識和接納自己的感受和需要，同時學習適度放手，讓孩子憑自己的感覺自己做決定。這樣，他們才可以真正成長！

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第362期]