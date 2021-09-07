A苗園圃：家校合作（二） 手執魔法棒的健碩男

【明報專訊】我問健碩男老師：「你連續3年擔任小明的班主任，覺得他有什麼優點嗎？」他說：「重情重義！為朋友願赴湯蹈火！」聽見這個評價，我兩耳頓時通透起來，感覺神奇。怎麼我當了小明12年的媽媽，從沒發現他「重情重義」的一面呢？

懂得欣賞一個人卻很難

升小四的前夕，我收到健碩男老師的第一個短訊。除交帶一般開學事宜，還主動邀請家長家校合作，一起教好孩子。我歡喜極了！深知照顧班上30多個孩子殊不簡單，我隨即把當時對小明的一些觀察和盤托出，希望幫助他更快了解其個性，短時間內掌握課堂步伐。那時他回應道：「曾有家長問我班上是否有問題孩子，我說學校裏所有孩子都有問題。每個人都有特殊教育的需要。有人頑皮、有人懶惰；有人愛獨自工作、有人愛群體生活；有人愛語文、有人愛運動……每人都有其特別之處，不單孩子，成年人也是如此。去標籤一個人很易，懂得欣賞一個人卻很難。發掘各人的優點，才是最重要！」我猶如當頭棒喝，往後我在認清小明的限制以外，更學會發掘和欣賞他的優點！

締造友善文化 相互包容

「進入高小階段，孩子開始長大，因面對的人和事將更繁瑣，思想會變得複雜。孩子要維持自信，找着自己的特質去發揮，亦找出自己的弱點來面對，並加以改善……」健碩男老師樂於跟家長分享，他很多的說話也成為我和小明爸爸的溫馨提點。他高大黑實又壯健，外人根本沒法想像他是一名小學教師。他愛孩子，盡心教學，其風趣幽默表達，令孩子都愛他。我最敬佩他的，是其締造友善文化的力量。他教導班上學生彼此建立，相互包容。受固執思維所影響，小明容易與人起紛爭，每當要被帶離現場疏通時，同學們都會安慰他，提醒他只要出去處理好事情，很快便能回來上課，讓他時刻感受被包容。從小到大，小明經歷過不少標籤事件，「沒禮貌的孩子」、「好孩子反轉龍虎榜」靈魂人物、「和諧破壞者」等都是他的稱號。在這講求效率的城市，有多少教師有應付特別需要孩子的空間與能耐？有多少教師在趕課程之餘，還有教導學生彼此包容的心思？又再有帶領學生展現友善文化的力量呢？作為教師的一分子，我自問仍在學習，但健碩男老師的成績已是有目共睹了！

他比喻小明為「跑車」和「野馬」，3年教學路上，跟我分享過不少「招式」。字數所限，先寫3個重要「招式」：1.「互信關係」為先決條件，「愛和包容」是不二法門；2.「錄音機式」溫馨提示；3.要𧨾但要有底線，要鬧但要留餘地。拿捏得宜，獎罰分明，使他心服氣服，沒抵賴餘地。正所謂：說時易，做時難！要優雅地使出這3招真功夫真的不易！在將來的文章，會以有血有汗有淚的例子，看看我們如何透過家校合作去做到。

健碩男老師有一天病倒了，當日我收到一段他語帶激動的短訊：「剛才小明致電來慰問！又為自己的過錯認罪……他真的很愛老師！」他雖表示過自己手中沒有魔法棒，沒法一下子點石成金，但我卻確切感受到魔法棒的存在。他的魔法棒，其威力可叫「跑車」較安全地飛馳；其能耐可叫「野馬」更有節奏地奔騰！但願他的招式更多人願意施展，不論是家長還是教師，讓更多孩子在愛中被建立，在包容中成長。謝謝你，健碩男老師！

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第362期]