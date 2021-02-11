親子筆陣．窗邊的小荳荳：優異生荳荳腳底下的500元

【明報專訊】說得一口流利英語的小荳荳一直是一名品學兼優生，任何老師一進課室，定必第一個留意到她。她上課時一直專注，目不轉睛看着老師；當有提問或討論時，她必定認真細心思考，意念創新完整，主動作答。小荳荳與人為善，與同學關係很好，更常常為同學解決難題，擁有很多好朋友。

那是一個忙碌的上午，我一直在教員室埋首專注地處理文件，過了一個非常安靜的早上。直至小息時間，坐在我後面的老師忽然怪叫起來：「咦！我錢包裏的500元不見了？」她四處找了又找，還是找不到。這驚動了我和身邊附近的老師們，一同幫她四處尋找，也問她會否早上匆忙上班不小心弄掉了。大伙兒問我，早上有沒有其他人入過教員室，或曾靠近那位丟失500元老師的辦公桌附近。這時，丟失500元的老師說：「剛才上小二英文課期間，我曾叫過小荳荳到教員室幫我取同學的習作。」在場的人都嘩然，大概各自心想，一定不會是她吧！

當年任職訓輔主任的我，也難以想像小荳荳會取去老師的財物，心想一定不會是她！但在職責和道理上，我必須找她問個究竟。我進入課室把小荳荳叫出來的時候，她正如平日一樣，一副乖巧的樣子。為了不想她太緊張、太擔心，我和她的班主任先帶她去到一個佈置得非常溫馨，沒有其他人的小房間裏。房間內擺放着許多大大小小的毛公仔，我們讓她挑一隻擁在懷中。

「小荳荳，剛才英文課老師教的，對你來說很簡單吧！上課時會否覺得悶？」我試着打開話題，也希望別嚇着她。「是很簡單，不過上課的活動很有趣，不會悶啊！」這答案是可以預估的優秀學生標準答案。「剛才上課時有沒有什麼特別事情發生？」她略為一頓，再氣定神閒地回應：「沒有什麼事啊！同學們都很留心聽講，沒有惹老師生氣。」

偷竊反映內心貧乏

這時候，班主任開始顯得有點不耐煩，單刀直入問道：「剛才老師叫你到教員室去取東西的事，你為什麼沒有提及？」年輕的班主任嘗試向小荳荳施壓，我也仔細觀察小荳荳的臉部表情和身體語言有沒有變化。這時候的小荳荳的確開始有點緊張，她把毛公仔擁得緊緊的，邊說：「我忘了講……」 不好了，我直覺她這樣的反應，並不像她平日的樣子，估計這件事要讓我們失望了。「荳荳，老師不見了500元，在這段時間只有你一個人曾接近她的桌子。每個人都會做錯事，做錯事願意承認及改過，是會得到原諒的！」小荳荳的眼淚一下子像瀑布般湧出，「對不起！對不起！我知錯了。老師可以幫我保守這個秘密嗎？我都不知自己為何會這樣做。」她邊說着，邊脫下鞋子，500元的紙幣，就出現在她的腳底下。

原來，近日小荳荳的妹妹出生不久，父母之間常常因小事頂撞，關係也起了變化。家人對她的關注一下子少了，小荳荳年紀還小，不知道自己正在受這樣的家庭狀况轉變影響。

事實上，大部分平日行為正常的小朋友，如突然出現偷竊的錯誤行為，背後真正的原因大多都不是貪念，而是內心貧乏，需要成人的關心。這種「需求」或會投射到行為上，變成偷竊。我們跟小荳荳媽媽分析過小荳荳的行為原因後，小荳荳媽媽也哭了一場，並了解到小荳荳的需要，答應會給小荳荳她所需要的愛和關懷，處理好和丈夫的關係。

自此以後，小荳荳依然是一個討人喜愛的品學兼優生。雖然學校並沒有因此對她採取進一步處分，但這件事一直留在她的心裏，引以為戒。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介﹕童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

[Happy PaMa 教得樂 第363期]