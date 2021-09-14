升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】聖瑪加利大 多升「傳統名校」

問◢ 本人家住港島東區，長子會於今年入讀K1。請問入讀浸信會培理學校或天主教聖瑪加利大幼稚園，對將來入讀小一會否更有利？

答◢ 從網上資料來看，天主教聖瑪加利大幼稚園畢業生升讀的小學大部分為「傳統名校」，例如瑪利曼小學、聖若瑟小學、番禺會所華仁小學、聖保祿天主教小學等；浸信會培理學校畢業生升讀的多為「地區名校」，例如中華基督教會基灣小學、香港嘉諾撒學校、香港中國婦女會丘佐榮學校、愛秩序灣官立小學等。但以上的津貼小學都是用計分制及「大抽獎」升上去，不關乎讀哪一間幼稚園，除非是要求面試的直資或私小。從這個角度看，聖瑪加利大略勝一籌，因升上去的私小均不錯。

加強英語能力 為升直資鋪路

問◢ 女兒比較慢熱、聰敏，不適合太傳統學校，英文程度尚可（相信程度剛好有小一頭3個月程度），本身讀香港培道小學幼稚園。本人十分着重英文，但怕女兒追不上保良局林文燦英文小學的課程。可以給一些意見嗎？

答◢ 雖然香港培道小學幼稚園之英文課由外籍教師任教，但一般參加「幼稚園計劃」之學校都沒有外籍教師津貼，所以數目不多。若要補救，一是父母在家和女兒用中英文交談，一是找個可靠的外籍英文教師，每周教她1、2次，提升英語會話能力，以備將來考直資小學及銜接上小一。

41 vs. 81網 各有名校看心水

問◢ 本人家住粉嶺，大仔現讀K3，請問留在81網升小學，還是搬屋選41網華德學校（至少有20分）？請問哪一網對日後升中路線較優？

答◢ 九龍城區41校網的中學，有傳統名校如喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）、協恩中學；地區名校如迦密中學、東華三院黃笏南中學等。而北區81校網亦有地區名校如香港道教聯合會鄧顯紀念中學、東華三院甲寅年總理中學、東華三院李嘉誠中學等。兩個校網都有名校，視乎你想兒子將來讀哪一間！

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第363期]