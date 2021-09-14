營媽在加：愉快的加拿大初小教育

【明報專訊】今年，小女在加拿大升本地小學六年級，亦相等於香港的六年級。在香港，小六是小學最後一年生涯，要應付呈分試，要報考中學，或多或少都有點升中壓力。然而，加拿大的中學由第八級開始，而且毋須競爭入學，因為中學都是按所住地區派位，除非你想讀一些特別的學術課程，例如IB，因為並非所有學校都提供，那就有機會要通過面試評核；否則一般而言，在加拿大升中沒有太大壓力。

曾經有家長和我分享，小學成績不用緊張，到了中學才需要加把勁，因為中學要有優異成績才入到心儀的大學。這個說法是否屬實，我暫時不太清楚，只想分享一下，小女過去5年的小學體驗。但我要強調，以下談的只是個人觀察，正如女兒的學校功課不多，但亦有一些學校是頗多功課的。

輕鬆活動教學

我女兒由幼稚園到小五，都沒有教科書，也沒有練習簿，因為學校都用活動教學。在課堂上，教師並非拿着教科書講解授課，而是自行設計不同的活動，去達到學習目標。 坦白說，這對家長來說有好有壞。好的是，教師可充分發揮創意，讓學習過程變得很活潑；壞的是，家長難以掌握子女的學習狀况，要靠小朋友自己匯報或與教師溝通。對我這些接受香港填鴨式教育長大的父母來說，有點無所適從，想幫忙也無從入手， 結果我索性撒手不管，放手讓小朋友自己愉快學習。

求學不是求分數

初小的功課只是閱讀，三年級開始有小量功課，但都是十分簡單，30分鐘內可完成。在香港，教師總會在周末假日給很多功課，但在加拿大卻不會有功課，因為教師說，周末是要享受家庭共聚的時間。小四、小五後，女兒才接觸小測驗，例如法文、數學等，但顯示在成績表上的並非實在的分數，而是幾級，例如「發展中」、「達標」、「超過要求」等，這種評估，真正體現了「求學不是求分數」的精神！

新時代學習模式

這種學習模式，不代表加拿大小學課程只顧玩樂，相反，這是經過精心策劃的教育方法，用以裝備小朋友應付將來世代的社會需要。加拿大教育局的課程經過改革，提倡集中發展及評估溝通能力、思維能力、個人與社會責任，以及身分自省與融合能力。基於這個原則，加拿大的小學主張愉快學習，沒有太多操練。在學校，孩子學習群體生活，如何與其他人相處，也注重培養溝通能力，包括做匯報、寫作、小組討論等。我會對加拿大教育投下信心的一票。

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師 ，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第363期]