潮媽寶典：做孩子永遠的朋友

【明報專訊】林春菊（Janko）擁有多重身分：長衫設計師、長衫導師、時裝店老闆、兩孩之母。女強人和好母親兩個角色，在她身上切換自如，名副其實是「三頭六臂」的潮媽！

設計師：「做媽媽讓我時間管理更好」

2014年，剛在時裝界展露頭角的Janko創立時裝品牌，以環保概念出發，從製衣廠回收牛仔布料來創作長衫，將傳統華服和時尚牛仔布結合，每件作品都獨一無二，大受歡迎，吸引一群喜歡長衫設計的知音人。

2015年，正在懷孕的她，除了設計時裝，還開設工作坊教授做長衫，每天工作非常忙碌，一日三餐都留在工作室裏。事業上非常拼命的Janko，在「造人」方面也非常努力——幸運地兩年抱兩，誕下一雙子女。孩子出生後，Janko亦沒有放下工作，笑言︰「科技年代，手機在手就停不下來，在家坐月也能遙距工作。」付出終有回報，她現在擁有兩間門店，又開辦實體和網上長衫課程，從設計、生產、推廣、教學都親力親為，面面兼顧。

Janko如何做到的？她驕傲地告訴筆者︰「做媽媽，讓我時間管理得更好！」她將1天時間平分3部分，分別給孩子、工作和自己。每晚10點前，她和孩子們讀睡前故事，一起入睡。清晨5點便起身享受me time，待孩子8點起牀後便陪他們玩到中午，午飯後回工作室工作至晚上8時。「拆開時間，我特別享受當下。和孩子一起時就珍惜共處時光，工作時就集中注意力高效率地完成。我一直和時間賽跑，希望跑贏時間！」

永遠不讓孩子覺得你out

作為時裝設計師，Janko一直走在潮流尖端。問及對「潮媽」的定義，她第一反應就是形象要求，需做好身材和身體管理：「孩子還小，我要看他們慢慢成長！而且要讓小孩知道你不僅是媽媽，還是好朋友，不然很快就會被他們覺得你out了！」

孩子兩歲前，Janko重視感官體驗，讓他們觸摸不同東西，水、冰、花朵、落葉，都去觸碰。兩歲後，她每個周末都帶孩子到郊外「叢林大搜索」，好像用放大鏡找蝸牛等活動。回家後再上網搜尋相關資料，加深印象，一起認識可愛的小動物。她亦會帶孩子回工作室，了解媽媽的工作：「從小到大，孩子都很黏我，我想我一定是他們的好朋友！」

筆者的孩子快兩歲，最近他喜歡看大孩子玩耍，在家裏會唱兒歌背古詩（發音還是歪歪扭扭），吸引大人的注意力，邀請我們一起玩遊戲。他大概愈來愈需要社交、需要朋友、需要陪伴。當我走進他的世界，讀他的故事書，玩他的積木，就更明白他的需要，以朋友身分交流代替長輩式指令，親子關係亦更融洽。

愛和陪伴需要日積月累，你付出多少，孩子都能感受得到，願全天下的媽媽都是孩子最好的朋友！

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。

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文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

[Happy PaMa 教得樂 第363期]