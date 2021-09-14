多元導航：痛心一課——放手而不放棄

【明報專訊】「你唔好理我啦」、「好煩啊」，這些說話經常從青少年衝口而出，令家長十分痛心。一方面家長會懷疑自己是否管得太多，子女是否已不需要自己；另一方面又擔心子女能否自立，怕沒有家長的幫助，後果不堪設想。「放手的藝術」是中一家長講座常討論的題目，但到真實場景又是不容易處理的課題。以下小鋒的故事，分享到家長放手的經歷。

生事被退學 浪費爸爸苦心

小鋒的父親十分嚴格，在家中是「一言堂」，少與子女雙向溝通，但他十分重視家庭，疼愛子女；小鋒的母親則寵愛子女，照顧無微不至。小鋒在家中排行最小，升中後開始反叛，不喜歡讀書，中二要轉到一間程度較低的中學。但他仍不努力學習，更在學校鬧事，欺負同學。即使父親嚴厲責罵管教，小鋒行為都未有改善。終於到中三時，學校要求小鋒退學。

父親十分緊張，多次親身去學校游說校長、教師給予小鋒機會。父親放下面子，換來小鋒留班重讀的機會。可惜開學不久，小鋒因受不了同學嘲笑他留班而動手打人，終被學校勒令退學。小鋒心中內疚沒有珍惜父親苦苦爭取得來的機會，但又未有向父親表達。父親則責罵小鋒任性，兩人關係愈趨惡劣。

離家出走年半 學會為人生負責

一次衝突中，小鋒更離家出走，一走便一年半，其間入住院舍及親戚家。小鋒不願再受管束，父親則決定狠心放手。這段期間，父親沒有主動聯絡小鋒，也停止給予零用錢，希望小鋒自我反省，學會為自己的人生負責，承擔自己出走的責任，認為兒子既然有勇氣離家出走，也應該有勇氣回家真誠道歉。當然，父親也有心理準備小鋒會在外撞板。果然，小鋒離家的第一年，自理能力不足，作息日夜顛倒，職專課程的出席率不足，半途退學。母親兩邊游說，暗地給予零用錢，卻吃力不討好，小鋒始終未肯回家。

直到離家出走一年後，小鋒開始學習負起自己的責任，重新報讀職專課程，穩定上學，找回生活規律，更找到自己的發展方向。因緣際會下，加上家人幫忙，小鋒經過一年半的離家出走，終於致電父親，表達希望回家。父親也沒有留難，小鋒就搬回家中了。

澆水有時 成長也有時

父親的放手，讓小鋒經過一年的放任混沌期後，學懂更自律，為自己人生負責，更有空間去尋找自己的未來發展。而父親當初為小鋒竭力爭取學位的經歷，表面是徒勞無功，但卻默默牢記在小鋒的心中，成為兩人關係的重要事件，以及小鋒改變和回家的動力。有時父母管教就如耕種一樣，澆水有時，除草有時，施肥有時，休耕有時，而種子的發芽成長也有時。

文：吳宛芙（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第363期]