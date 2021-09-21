區區有「寶」校：34校網 領島校長勇於創新 課程大改造 孩子如獲至寶

參考國際學校的做法，把學生的視藝作品、功課佳作貼在班房走廊，讓更多學生有機會欣賞，也是對「貼堂」學生的一種鼓勵。（黃志東攝）

【明報專訊】在家長圈子中，大家會把名氣不高、「叫座力」一般的學校戲謔「寶校」，家長們亦避之則吉。但其實在新一輪校長退休潮下，近年不少「寶校」已換上新校長，接棒的，更不乏年輕一輩，他們的創新思維，有望為學校帶來一番新氣象。《HappyPaMa教得樂》推出全新欄目——區區有「寶」校，將帶大家深入各校網，蒐羅有真正做到家長和孩子心目中的「寶校」，就像我們第一期的受訪者，天主教領島學校校長李安迪說的，是人人都當「寶」的寶校。

李安迪走出安舒 自我挑戰

來到何文田、有60多年歷史的天主教領島學校（領島），推門進入校長室，坐在辦公桌前的，是去年履新時，才38歲的李安迪校長。李安迪上一份教職，是在沙田區一間近年人氣急升、不愁收生的小學當副校長，但他卻毅然走出安舒區，來到這間在34校網被喻為「寶校」之一的學校「坐正」做校長，為的是想挑戰自己，「如果在一間本來已經很好的學校做管理層，你再努力，也只是錦上添花，喜悅感未必很大；但如果我能夠把一間『寶校』成功轉型，變成一間真真正正人人都當『寶』的學校，那種成就感、這些經驗，肯定是千金難求」。

李安迪去年上任不久，即遇上本港新冠病毒疫情第三波、第四波，全港學校停課，於是他馬上利用自己IT背景的優勢，火速重整領島的網上平台，「根據我以往推e-Learning（電子學習）的經驗，學校是需要一個比較統整的平台去處理停課安排的。領島以往只用一個操作簡單的平台去做線上課堂，學生交功課，又用另一個平台，我覺得情况不理想。於是用2星期時間，替學校轉用了另一個平台，它可以做線上課堂之餘，又可在教學時加插互動白板、討論區、玩小遊戲，兼可派發、收集功課，方便很多」。

建網課框架 為教師「補底」

硬件固然重要，但提升線上教學質素，才是李安迪重中之重的任務。「我每日都會觀課，然後歸納要點，再給意見。後來，我們建構起共同的網課框架，每一堂，老師都要設定明確的學習目標，而課堂上的活動，亦必須要和這個目標掛鈎。落堂前，就預留少許時間做進展性評估，檢視學生所學。」由於遙距教學有一定難度，他遂請來在電子教學方面有豐富經驗的同行來替其團隊「補底」，「我們的老師開眼界之後，就漸漸懂得如何設計一個好玩、能提高學生參與度的網課。例如有些會用故事形式、歷險遊戲去串連課堂，有些則用白板、開breakout rooms（分組討論室）增加互動」。

見微知著，記者翻開領島在停課時所編排的網課時間表，非常人性化，就感受到這個年輕校長，是心思細密的人，「沒可能把實體課的時間表，直接搬去線上課的，要顧及小朋友的生理需要」。他說，考慮到網課期間，學生需要長期聚焦於電子產品，於是把每節課時濃縮到25分鐘，每節之間又設15至25分鐘的休息時間；為減輕家長的壓力，每天午膳前撥1節作導修課，由教師幫學生解決當天功課上的難題；下午則有線上多元學習活動，務求在停課下，學生都有健康的全人發展。

獲教局認同 培養學生軟能力

結果這一疫，為李安迪成功打響頭炮，也令大家對領島另眼相看，「去年教育局派員到來視學，很開心得到局方認同，他們特別讚賞我們在停課期間的安排，讓學生無論在學習及情緒上都得到最好的支援；香港教育大學更邀請我們的團隊去為他們的準老師做培訓，分享如何規劃一堂出色的網上課堂」。該校更剛獲教育局資訊科技教育卓越中心授憑，於今個學年，在學界肩負起推動電子學習及科普教育的重任。

新官上場，很多人都選擇採取「以不變應萬變」的觀望態度，但連串舉動，都反映出李安迪是勇於變革、敢於創新的先鋒，「我常對家長說，學校不改變，其實便對不起小朋友。因為若用很傳統、以往的做法，是應付不到小朋友未來的需要」。他心中的願景，是要打造領島成為21世紀的天主教學校，「我們有足夠的課時，讓小朋友從做中去學習；有足夠的課時，讓小朋友建立良好的價值觀，亦有足夠的課時，讓每個小朋友去發揮他的強項」。

辦活動接觸家長 建立口碑

為落實這幅藍圖，領島今個學年繼續改善課程，「我們加入了Leader in Me（領導力培訓）課程，每周1節，目的是培育學生正確的價值觀及領導能力；亦有Learning by Doing（動手做）時段，每周4節，重點培養學生不同的軟能力，包括解難、溝通、合作、創新等未來社會需要的重要技能」。另外，亦會延續上學年開展的BYOD（自攜裝置）計劃，促進學生自主學習。

34校網是本港4大名校網之一，校網覆蓋17間資助小學，包括很受家長歡迎的協恩中學附屬小學、聖羅撒學校、陳瑞祺（喇沙）小學等，領島要在當中分一杯羹，是歷任校長一直面對的難題，「其實今次疫情，不論本校家長、同區幼稚園校長，他們都看得出我們的努力、學校的改變，而上學年，我們亦透過多場不同主題的社區教育活動去接觸區內的家長，口碑漸漸傳開了。我都收到幾位家長打電話來，表示想幫小朋友插班讀小二、小三，對我們的團隊來說，是十分鼓舞的」，李安迪說。

問李安迪可有信心，在他掌舵下，能幫助領島成為家長學生們的「珍寶」？他這樣答：「我相信領島學校，在不久的將來，將會成為區內別具特色的學校，它不再是以前大家所指的那種『寶』，而是一個寶藏，在家長心目中是一間寶貝的學校，小朋友來這裏讀書，就好像如獲至寶！」

■INFO

天主教領島學校

校網：34

類別：資助男女校

宗教：天主教

辦學團體：天主教香港教區

創校年份：1955

校訓：明辨篤行

地址：何文田俊民苑

電話：2713 9233

網址：www.lingto.edu.hk

■有片睇︰bit.ly/3AiWBCx

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第364期]