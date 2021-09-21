家家有禮：智能翻譯筆 一掃學習不同語言

【明報專訊】科技日新月異，小朋友做功課的形式相比爸媽當年也不同了。簡單如查生字，昔日要拿着厚甸甸的字典逐頁翻，但現在很多學生都會改用網上搜尋，市面亦有各種工具幫助學習不同語言。

由日本品牌VisionKids聯同專業翻譯品牌TranSay，新推出的AI智能兒童學習翻譯筆HappiToRanSay，便是節省時間學習的好幫手！翻譯筆操作簡易，設彩色觸控屏幕，只要在書本上依文字往右一掃，即可設定掃描語言及翻譯文字。產品不但支援55種語言的掃描文字翻譯，亦支援多行掃讀，配合AI真人發音，令小朋友學習語言更加輕鬆有趣。翻譯筆也能離線掃譯，即使沒有Ｗi-Fi也能翻譯普中、英、日語，甚至經內建的藍牙功能儲存喜歡的文字和字句，在街上隨時聆聽溫習，十分方便實用。

◆ VisionKids HappiToRanSay

AI智能兒童學習翻譯筆

建議零售價：$1588

銷售點：

AEHK網店（https://bit.ly/3yf9onz）、DDS Lifestyle（https://bit.ly/2UKtWpU）、百老匯、電訊數碼、偉倫電腦、皇室堡iMobile、HKTV Mall

查詢：3188 5829

■送AI智能兒童學習翻譯筆

官方代理AEHK送出HappiToRanSay AI智能兒童學習翻譯筆予《Happy PaMa 教得樂》讀者，名額2個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於9月27日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：HappiToRanSay AI智能兒童學習翻譯筆，支援多少種語言的掃描文字翻譯？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第364期]