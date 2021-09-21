解鎖孩子心：年紀小小就說謊 怎樣教？

【明報專訊】父母最近發現嘉嘉（化名）常常說謊，當父母責備她，她就很不開心，不斷否認說：「才不是呢，你根本不明白我的意思！」嘉嘉父母感到「勞氣」又擔憂，想教好女兒，但女兒只會反駁，最終不歡而散。

當孩子說謊，父母因怕孩子變壞而感到擔心，往往急着教訓孩子。當然，糾正不良行為，要孩子承擔後果是正確的，但父母在心態上也要調校好，長遠才能讓孩子的偏差行為得以改善：

1. 讓孩子明白誠信的重要：父母要從日常生活中，讓孩子體會「誠信」的好處，例如讓人感到信任、安穩，別人會給予更大的選擇度等。

2. 了解孩子說謊的成因：了解箇中原因，我們才決定如何處理，也讓孩子意識自己的行為，而不是只會掩飾真相。孩子說謊的原因可能有：

．害怕被懲罰和責罵：每個人都試過做錯事後，害怕說出真相被責罵，感到緊張和恐懼而不自覺說謊。

．發泄情緒：孩子遇上不快的事情，未能調適情緒，下意識說謊來掩飾自己的失望。

．希望得到父母讚賞：父母可檢視與孩子的日常相處，是否較少給予正面的肯定及讚賞，以致孩子以說謊來獲取父母的認同感。

從關心出發 讓孩子知錯道歉

3. 處理孩子說謊行為的5部曲：

步驟1：表示我們對孩子的愛和關心

「我知道有些事情發生了，我希望從你口中知道這件事，因為我們愛你，關心你。」

步驟2 ：先聆聽，弄清事實

延遲判斷，耐心地聆聽事件的來龍去脈。有些孩子長大了為何不愛跟父母說話，因為兒時曾被誤解，令他們覺得說了沒人會信，倒不如不說。

步驟3 ：對孩子勇於認錯的行為表示欣賞

在孩子坦白承認後，說：「我欣賞你能勇於認錯，坦白地向我講出事實的真相。」讓孩子知道坦誠會換來肯定和認同。

步驟4 ：具體告知孩子犯錯的原因

邀請孩子以自己的理解和言語說一次，協助他們弄清思想和道理，而不只是說「你做錯了」！

步驟5 ：承擔合理的後果

讓孩子知道做錯了事，必須自己負責，要向人道歉，並承擔後果。

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文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第364期]