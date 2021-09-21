日式育兒記：緊急宣言下的日子

【明報專訊】自東京奧運開始，日本疫情便愈趨嚴重，再加上其後的盂蘭盆節假期，疫情可謂不能控制，所以多個縣也陸續頒布緊急宣言，雖然不少日本人也不再當這個緊急宣言是什麼一回事，但政府仍然出「辣招」，要求餐廳只可以營業至晚上8時，日本公司也要盡量配合政府政策允許員工在家工作，政府如發現有違規的餐廳或公司，便會對外公布其名字，對的，引述日本電視新聞，公開名字是一種懲罰。

疫情嚴重 學生禁身體接觸

疫苗方面，自從7月中感染人數破頂，日本市民也紛紛申請接種疫苗，但當時日本並沒有足夠疫苗，大家也開始焦急起來，情况跟香港完全相反。日本最初只安排老人及高危人士接種，其後有不少公司也相繼安排員工接種。大概到8月初，日本疫苗數量供應慢慢平穩，各縣各區的政府也慢慢安排居民接種，由於東京屬高危地區，我也早於8月完成接種2劑疫苗，我住在廣島及四國的朋友說他們才剛剛收到疫苗接種的信件。

疫情雖然嚴重，但也無阻一眾學生哥上學，不過不同區的政府也向學校作出特別安排。以MJ的小學為例，他第一日上學那天便每個學生派發一部筆記電腦，倘若有學生生病或家人要求在家上學，也可以利用筆記電腦直播觀看老師的課堂；同學之間也嚴禁有身體接觸或互相借還物件，如有學生忘記了帶文具，也不可以向鄰座的同學借取，需要直接問老師；吃飯的時候也嚴禁談話，頭只可以向前望；之前每星期會有5個「當番」同學幫手派飯及收拾，疫情下大家也要自取及收拾等。如校方發現有任何感染案例，感染學生所就讀的學級即時停課一星期，直至校方通知可以再上學為止。

市民患病不能入院 靠自律隔離

其實我身邊已經有幾個朋友或他們的子女中招，由於日本醫療崩壞的關係，大部分沒有重症的患者也只可以留在家中，跟政府的保健所每天聯絡（也有朋友說他證實感染後也遲遲沒有收到保健所的電話），等情况惡化才可以去醫院，患者只需由病發當天在家隔離10天，便可以重過正常生活。而接觸過病者的「濃厚接觸者」也需自我隔離10天，然後向保健所匯報，當保健所計好日子，宣布可以解除隔離，患者便自由了。日本政府控制病情，感覺一切也在於市民的自律，所以難怪市民得知綾瀨遙能住院，會如斯激動，升斗市民如患病也不能入院，大家只好自求多福。

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第364期]