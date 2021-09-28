升中攻略：過首關免「大抽獎」煎熬 自行選兩校 一搏一穩勿屈就

在「自行」階段，不論首選或次選的學校，申請人都應該選報最心儀的，因為此階段若被取錄，便不能參加「統一」派位，所以同學必須想清想楚，避免後悔。（資料圖片）

【明報專訊】尚有3個月，今屆小六學生便要踏上升中選校之途，第一關要經歷的，將是「自行分配學位」階段。倘若學生能夠在此階段成功取得學額，就可鬆一口氣，毋須再承受「統一派位」階段（俗稱「大抽獎」）的煎熬。但「自行」講求個人實力，小朋友想提高勝算，事前就要做足準備工夫。趁還有少許日子，一於聽聽專家教路，了解多些「自行」階段的遊戲規則，看如何增加入讀心儀中學的機會！

文：沈雅詩

小模特兒：蔡子濤、孫凡勻、李宜霏、陳敏兒

根據教育局中學學位分配辦法，官津中學在「自行」階段，可預留不多於30%的中一學位自決收生。而每名學生，則不受地區限制，最多可申請2間中學。究竟在這個階段，學生是否值得向外闖，一博區外的學校呢？

報名校前衡量孩子表現

愛秩序灣官立小學負責統籌升中事宜的陳慧詩主任認為，要視乎外闖的原因，若家長是想替子女報讀傳統名校，那就要撫心自問，自己孩子的實力有多少？「很多名校，每年都出現超額申請10至20倍的情况，校方不會接見所有申請人，往往只面見在原校考全級第一名的學生。所以，家長必須先衡量，自己小朋友在成績、品行、課外活動、服務、獎項等方面，是否都有卓越表現，兼且口才了得，否則，就白白浪費了一個『自行』選校的機會了。」

但如果是由於所屬地區學額緊張而考慮在「自行」階段跨區申請外區的中學，陳慧詩則認為策略上值得鼓勵，「以觀塘區為例，學位非常緊張，多年來在『統一派位』都需要向其他地區借位，那麼，家長就不妨在『自行』時，考慮一下其他學額較充裕的地區了」。

地區學位緊 不妨試跨區

至於整體選校部署，由於每名學生都可以申請2間中學，她建議「次序1」（首選）可稍為「望高一線」，「次序2」（次選）則宜抱「穩中求勝」的心態。「『望高一線』的意思是，如果你本身是band 1中或尾的，可越級挑戰band 1頭的學校；band 2頭的學生，又可嘗試報考band 1中或尾的學校，因為此階段可靠面試取分，即使成績未必是最優秀的學生，若面試表現佳，也能幫上一把。但次選那間，就應該選一間和自己banding相若又心儀的學校了。」但陳慧詩多番強調，在「自行」階段，不論首選或次選，申請人都必須選擇心儀、若被錄取也不言悔的學校，「一定要真心喜歡的，千萬不要屈就，也毋須過於『穩陣』而選一間banding比自己低的學校。試過有學生明明是band 2的，但為求保險，卻在『自行』選了一間band 3學校，結果被錄取了，他又覺得後悔，那就沒辦法了，因為『自行』收了，學生便不能參加『統一派位』，如想轉校，唯一機會，是待第三階段去叩門」。

必須心儀 倘錄取不能「抽獎」

另外，她又提醒家長，在「自行」選校時，要留意每間學校的計分標準，「假如兩個成績相若的學生，一個口才佳，一個較內斂，口才佳的那個，當然可以選一些面試佔分比重較大的學校，因為機會較高；內斂的，可選一些面試佔分比重較小，或者看重品行或其他能力的中學，但大前提都是心儀的學校，寧缺勿濫，因為就算『自行』失敗，在『統一派位』仍然有機會」。

■2020/22年度中學「自行分配學位」階段

申請日期：1月3至17日

‧不受地區限制，每名學生最多可申請2間有參加派位的中學

‧學生須直接向心儀中學申請

‧收生準則由中學自訂

公布日期：3月31日

‧正取學生的家長將獲通知，但此通知並非正式的派位結果，家長毋須就此向校方作出回應

‧如獲通知的學生，同時也獲不參加派位的直資中學錄取，家長需要在兩者中作出抉擇。若家長決定放棄直資學校的學位，需要在4月8日或之前通知該校，並取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本

‧學生如獲派自行分配學位，家長不用在統一派位階段填寫選校表格

‧未獲派自行分配學位的學生，會經統一派位程序分配中一學位

‧自行分配學位階段派位結果將於7月12日與統一派位結果一併公布

[Happy PaMa 教得樂 第365期]