本周FOCUS．採訪手記：揀「最好」的學校

【明報專訊】每年都有學童要面對選幼稚園、小學和中學的抉擇，而不論孩子身處哪個階段，家長總想為他揀「最好」的學校。什麼是「最好」呢？各人心目中都有一把尺。但只想說，在一間匹配和錯配的學校讀書，對孩子影響之大，往往超乎想像。

今期封面故事是升中選校，但愛秩序灣官立小學陳慧詩主任分享的一席話，卻也值得準幼稚園生和準小學生的家長細味。陳主任有多年統籌學生升中事宜的經驗，她提到早年一個「出事」的個案，印象難忘，「那是一個band 2學生，不過家長唔心息，硬要替他揀一間band 1學校。結果雖然僥倖入了，但他讀得很差，沒法子升上中二」。這時家長唯有急忙帶兒子到band 2學校叩門插班，但這樣差勁的成績表，學校都不願意收留，最終，他要入讀band 3學校。

不一定讀英中才有前途

這是一個悲劇嗎？故事未完。「來到band 3學校，孩子很勤力，教師又給他很多機會，他讀得很開心。早年，我收到這名舊生的來信，告訴我考入了香港大學！」陳主任笑言，慶幸那學生的媽媽當年肯懸崖勒馬，放手讓兒子由band 1學校轉去band 3學校，否則，相信他入讀大學的機會很微。「所謂條條大道通羅馬，家長要調整心態，不一定讀英中才有前途。試問在英中年年考包尾，孩子頹廢沒心機讀書；抑或去合乎程度的中中，讀得輕鬆，名列前茅，誰較大機會入大學呢？我相信是後者。」

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第365期]