家家有禮：5米高黃貓 幻彩遊樂園

【明報專訊】可愛喵星人有無窮的吸引力，叫一眾貓奴日夜神魂顛倒。最近有貓貓更成為商場主角，邀請大家去牠的「遊園會」！

肥嘟嘟又可愛的5米高黃貓「碌碌」，在新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」亮相，肉球掌印、肥嘟嘟pat pat、貓抓柱都成為了打卡位。而每晚入夜後，「喵之秋橋」、「巨型七彩線球」和「貓抓玩具」等景點會加入夢幻繽紛的浮動光影效果，配合輕快的音樂，整個露天廣場及空中花園將搖身一變成為幻彩遊樂園！

此外於10月14至17日期間，商場將設有「主子美食街」，多間寵物食品店為毛孩精心預備了多款特色美食，部分產品更是全新首次於市場推出，各位貓奴記得去掃貨啦！

◆喵喵遊園會Meow Plaza

日期：即日至10月31日

時間：早上10:00至晚上10:00

地點：葵芳新都會廣場

L3至L4露天廣場及L5空中花園

查詢：2429 6500

■送貓咪陶瓷碟連醬料格

新都會廣場送出貓咪陶瓷碟連醬料格予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。（圖2）

截止日期：10月5日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第365期]