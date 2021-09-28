好去處：影樓地道場景合家歡 小豆丁玩轉地盤 化身「劍神」

平日不能接觸的碗筷和煲，在「大牌檔」都可讓小朋友盡情把玩，難怪他們都笑得這樣開心。（黃志東攝）

酒吧主題的道具幾可亂真，有啤酒、調酒器、冰粒等，小小調酒師的服務可會令人滿意？（黃志東攝）

櫻花鞦韆：櫻花主題滿足大家的旅行癮，這個鞦韆更加是真實可搖動的，小朋友坐上去便不想下來了。（黃志東攝）

得悉港隊在奧運獲得佳績後，影樓立即增設了這個奧運場景，成功預約在9月拍攝的客人都可免費加拍這個場景，除影樓提供的劍擊裝束，小朋友亦可自備各種運動服裝來拍攝。（黃志東攝）

【明報專訊】紳士裝？公主look？No way！新一代父母為小朋友選擇影樓拍攝生活照時，已經不再滿足於傳統造型，有創意、夠貼地反而更受家長歡迎。像酒吧、大牌檔、地盤等這些港人「熟口熟面」的場景，原來一樣可以拍出小豆丁可愛一面，隨時得到更多like呢！

文：顏燕雯

小模特兒：Theresa、Jacob

雖然爸媽們平日已常用手機為寶貝拍攝生活照，但由專業攝影師操刀始終有效果保證。最近有新開影樓便把一些小朋友未必可以接觸到的場景變成「兒童適宜」，還準備了小童尺碼的造型衣服，讓寶寶可以「cosplay」，拍攝出來的效果非常搞笑有趣！

全新開幕的Qute Studio兩名創辦人Eunice Leung及Lawrence Yu之所以開親子影樓，除了因為身邊不少朋友添了寶寶，也有感這一兩年的小朋友欠缺很多拍攝靚相的機會。「大家這一兩年都戴口罩，之前更加連公園也不能去，要知道小朋友3歲前樣子轉變得很快，父母都想為他們拍多些照片留念，所以我們便想到開影樓。」Eunice說。

櫻花祭解思鄉情 大牌檔打卡

有別於其他影樓，Qute Studio一反傳統，以貼地題材作拍攝背景，現時5個場景分別為地盤、大牌檔、酒吧、櫻花祭及炙手可熱的奧運主題。櫻花祭主題是為了化解大家未能去旅行的思鄉情，奧運則是上月港隊得獎後，即時新加的題材，其他3個則以地道色彩為主，無論場景佈置或道具製作，都非常認真。例如大牌檔的瓦煲、豉油壺都是他們特地到夜冷店尋找，地盤的棚架更加是真實材料。Eunice透露，有朋友在地盤工作，故特別為影樓度身訂做了這個小型地盤，棚架堅固實淨，而為保護小朋友，竹面均加上熱熔膠，邊緣位置亦加入了氣泡紙，而所有場景地下均鋪上軟墊，確保安全。

影樓拍攝對象以1至3歲小朋友為主，每個場景均會提供身高約80至110厘米的兒童服飾，讓小朋友cosplay成大人，融入場景之中。當中迷你版劍擊服裝更加是市面少見，小朋友穿上後站在頒獎台上，跟張家朗一樣非常神氣呢！至於收費是以每個小朋友計算，如現時一個小朋友，可以開幕優惠價$750自選3個場景，限時45分鐘，拍攝後家長可即場取回所有照片，一般在小朋友不扭計的情况下，約有400多張照片，而每個場景更可拍攝一張家庭照，家長需自攜USB儲取照片，亦可即場購買USB。

■INFO

Qute Studio

開放時間︰上午10:00至晚上6:00（必須預約）

地址︰荔枝角長沙灣道883號 億利工業中心2樓17A室

收費︰開張優惠價$750/1個小朋友，自選3個場景，提供3套主題服飾及拍攝45分鐘（包括更換服飾及拍攝時間），每個場景各1張家庭照及所有拍攝照片

備註︰即場取所有照片，家長需自攜USB

預約及查詢︰9021 0178（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第365期]