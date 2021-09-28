親子筆陣．蒲公英教室：輸一時不等於輸一世

【明報專訊】早年流行「輸在起跑線」這句話，結果令到家長疲於奔命，追趕那條無形卻沉重的線。教育成了一場比賽，於我十分唏噓。未入幼稚園，小孩已要變身競賽選手，分身學習十八般武藝。入水要懂得游四式，出水要琴棋書畫樣樣皆精，最好通曉多國語言，加減乘除得心應手。光這樣聽都知道不可能吧？可是部分家長懷有「不要讓孩子輸在起跑線」的心態，過分催谷，揠苗助長，不但不成功，更嚴重打擊小朋友的信心，長遠影響其身心發展。

起跑後與孩子同行

我最近觀看了電影《媽媽的神奇小子》，內容講述殘奧金牌得主蘇樺偉和他媽媽的故事，讓人反思教育的真諦。劇情講到蘇樺偉自小因黃疸病，導致腦部受損，醫生診斷他將會弱聽與四肢痙攣，需要別人照顧。他媽媽沒有因而放棄，反而從小鼓勵他，耐心教他走路，一步一步蹣跚地走，最終他能自己走路。後來，媽媽在偶然下，發現偉仔十分喜愛跑步，而且甚有天分，於是激勵他向着目標進發。經過艱苦訓練，最後他入選殘奧運動會，15歲便得到殘奧4×100接力金牌，成績驕人！

及後他不斷努力，獲得多個國際比賽冠軍，更一直保持男子T36級200米賽跑殘疾人士世界紀錄。劇中飾演蘇樺偉的演員及其他角色有幾句令我印象深刻的對白：「輸喺起跑線唔緊要，最緊要係知道終點喺邊」、「我知道我起步慢，但我條命就係要從後面追上嚟」、「雖然你一出世就係輸，但你絕對唔會輸一世㗎」，這些金句都值得我們細味。所謂的起跑線根本不重要，重要的是，家長有沒有耐性陪孩子一起走，一起經歷跌跌碰碰，「從後趕上」未必是神奇事。

評定小孩標準不應單一

還記得初入行教書，我以「因材施教」為座右銘，認為每個小朋友都十分獨特，亦有不同天賦與潛能。記得看過一張圖片，圖中有猴子、大象、企鵝、金魚等，有一名考官說大家要考試，但為公平起見，大家的考核方式要一致，就是看誰能最快爬到樹頂。這正正是現代教育的問題，世人眼裏最快到頂就是最厲害，但其實每種動物各有專長，正如我們不會教魚兒爬樹。對學生也一樣，我們應發掘他們最有潛質之處，加以培育。曾有學生跟我說，很想學打排球，但學校當時沒有排球訓練班。她們對排球的熱誠打動了我，所以我在學校辦了首支排球隊，讓她們有較專業的訓練。讓我喜出望外的，是她們長大後仍繼續苦練球技，後來更入選為香港青年排球代表，並獲得獎學金到美國進修。小朋友學科成績縱然落後，他一樣可懷有不同才能。只要加以發揮，成大器絕不稀奇。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第365期]