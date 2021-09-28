教女無方：蘇菲入院記

【明報專訊】星期六早上，醒來察看手機，原來蘇菲半夜來了幾則信息，大意是她在數小時前開始心跳加速，亦有暈眩感覺，剛致電救護車，等待送院中……突然，一陣內疚情緒湧出，怪責自己睡得香甜，為何錯過蘇菲的信息，女兒身體不適時我這個母親竟在睡覺，那份為母的過分責任感又在責備我。但，我知道了，又可以如何？

「你愈緊張我都會愈緊張」

知道了，只能請蘇菲更新她的狀况，傳送幾個打氣支持的stickers給她，然後，按這天編好的行程，趕回學校做綵排。之後，一直收到蘇菲信息，得到蘇菲的同意，把她入院過程的信息摘錄如下：

「看到這個信息請不要好緊張地回覆問候，你愈緊張我都會愈緊張。」

「心跳曾一度跳到108，現在回落到87，已致電救護車，但要等一段時間，我應否set頭？」

「那個急救員應該是靚仔，但戴了口罩不知真面目。」

「心跳加速再加小鹿亂撞對我不利，心跳再快真的會死呢！」

「我帶了柳應廷的postcard做御守。」

「等了好久，急症室一點都不急，心臟無問題都會悶死，除了笑無其他出路。」

最後，蘇菲在醫院悶了8小時，檢查過身體無任何問題，醫生估計她是藥物敏感反應，便回家了。

感謝蘇菲從容面對，讓我在這愛莫能助的8小時裏能放下牽掛，專心工作，照常生活。

此刻要「泄洪」 不是分析教導

星期六晚，蘇菲來電，傳來決堤的哭聲，大呼好想立即回家，好想在家好好睡一覺，好想要媽咪……聽到心也痛了，我也好想立即飛去英國，可是不能。蘇菲此刻要的是什麼？也許不是理性分析，不是教導，更不是一張機票可解燃眉之急，她要的是情緒宣泄的渠道，有人感同身受的明白她。讓她胡言亂語發泄了半小時，不去考究她的內容，更不用怎樣回應，只想讓她知道我如何愛她，我也好想念她，好想抱抱她。她情緒稍穩，我們便能好好討論病情，如何避免有下次。

當你看見水壩平靜的水面，是因為有那些你看不到的泄洪渠道。

慶幸蘇菲情緒爆發時會想起母親，這份安全感信任感彌足珍貴，建立不容易，要延續也得繼續努力。希望我，以及她的閨密，有足夠力量成為她的泄洪渠道，讓她面對困境壓力時能平靜安穩。更深願父母親們，在孩子情緒仍依賴父母時，能完全接納，建立足夠的安全感，成為孩子生命中的避風港。

這夜，我睡得香甜！

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

[Happy PaMa 教得樂 第365期]