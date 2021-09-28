升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】選IB還是傳統校 不宜過早決定

問◢ 小兒今年入讀蔚思幼稚園暨幼兒園的PN（學前班），日後升小學時，心儀保良局蔡繼有學校的IB課程或傳統龍校民生書院小學。由於兒子還小，我覺得尚需要多一些時間觀察他適合IB還是傳統學校，這思路對嗎？因未定去向，針對以上兩間學校，幼稚園報哪間較適合？暫時報讀了學之園幼稚園及民生書院幼稚園，但仍未面試，另可直升蔚思幼稚園的K1，希望你提供些建議，謝謝。

答◢ 孩子正讀學前班，不宜過早決定他應該讀DSE中學文憑或IB國際文憑課程，因兩種課程要求不一樣，前者比較專門，文理分明，着重考試；後者比較全面，文中有理、理中有文，着重活學方法。至於選擇幼園，學之園比較注重英文和升學，有不少畢業生考上出名小學，但缺點是沒有直升小學。民生提供多元化及全面綜合課程，讓幼兒在各類學習經歷中學習，而且約八成畢業生可直升民生書院小學。而蔚思幼稚園亦辦得不錯，只是也沒有可直升的小學。

大埔幼稚園推介

問◢ 本人住大埔區，女兒性格外向好動，將入讀K1，請問有沒有「學術」及「兒童為中心」兩者並重的學校介紹？謝謝。

答◢ 本人參考教育局的質素評核報告，選出兩所排名最高（A++）的幼稚園：香港保護兒童會林護幼兒學校、大埔商會幼稚園；還有兩所次高排名的幼稚園（A+）給你參考：基督教宣道會寶湖幼兒學校、李榮基紀念中英文幼稚園。

統一派位乙部 切忌只填熱門小學

問◢ 有關小一統一派位，想問假設在乙部首一、二志願填了該區大熱及次熱兩間小學，是否等於浪費了第二志願？因為兩間小學都是熱門校，學位都被第一志願的人揀選完畢，哪有可能派到第二？請問邏輯上是否這樣呢？

答◢ 從邏輯推理角度來看，說法是對的。因為當你第一志願落空後，你的第二志願卻是別人的第一志願，學額都會先被這些第一志願「掃走」。到最後派給你的學額，可能已是你的第5、6志願了。所以統一派位乙部千萬別將熱門小學由1至10順序填上。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第365期]