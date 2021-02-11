教大GPS：大灣區人才 2大培訓難題

【明報專訊】早在2006年，經濟合作暨發展組織已提出了青年人具備開拓與創新精神的重要，這亦是粵港澳大灣區發展的基石。根據2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，國家及特區支持港澳青年在內地發展，將符合條件的創業者納入當地創業補貼範圍，並通過「青年發展基金」等幫助香港青年在大灣區創業就業。為配合這方面的發展，教育局在2017年提出明確的政策及課程指引，指出培養開拓與創新精神的教育方針。然而，執行上又是另一回事。

筆者剛做過一項有關開拓與創新精神及STEM教育的問卷調查，訪問了67間中學校長、主任及教師。八成教師認同把開拓與創新精神融入STEM教育之中，但執行上卻處處碰壁。例如只有四分之一的學校會在STEM課程提到創新精神，又不足三成學校能夠涵蓋開拓與創新精神的內容。這主要有兩個原因︰

教師培訓不足︰開拓與創新精神較傾向商科範疇，絕大多數教師都無相關培訓，對這方面認識不多，以為只是教授創業。

缺乏跨學科支援︰開拓與創新精神是技能，需要配合本科知識的支援。現時學校的科目課時嚴重不足，難以再將這方面的教育列入課程中。

星洲基金鼓勵學生發揮意念

雖然如此，筆者認為絕非不能成事。在現行的教育政策中，STEM教育就是融合開拓與創新精神教育的突破點。以美國為例，開拓與創新精神是STEM教育不可分割的元素，並能夠實踐於社會。新加坡教育部很久以前已將開拓與創新精神融入到STEM教育中。舉一例子，新加坡國際學校GEMS World Academy除了在STEM課程中加入開拓與創新精神元素外，更引入未來基金，只要學生擁有創新、可行的意念，就有機會獲得基金資助，推動學生創新。所以香港可以此為借鏡，加強STEM及開拓與創新精神的融合協調，為建立大灣區人才庫打好根基。在實際操作層面，筆者有以下建議︰

制訂跨學科教材套 培訓創新思維

教師培訓︰如前文提及，教師欠缺開拓與創新精神的相關知識，對把握機會的能力、行銷技能、創新及人際技能的培訓尚未到位。教育局可自行或委託專家提供有關開拓與創新精神或設計思維的知識培訓。

跨學科開拓與創新精神STEM教育培訓︰礙於人手及資源不足，跨學科協作一直是校本課程實踐上最大的挑戰。筆者認為，我們有必要為教師制訂跨學科的教材套，再培訓教師把教材融入校本課程。這既能提升跨學科知識、增加教學資源，又可減省教師負擔。

透過這些安排，各科教師能把以往多個專題研習合而為一，減少學生及教師的工作量。由於教師來自不同的學科專業，能從多角度分析及討論STEM教育的內容，促進意見交流，從而提高教師團隊的專業素質。長遠而言，能提升教育水平，為大灣區人才發展作好準備。

文：何振聲（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第365期]