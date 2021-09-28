童途有「理」：別幫孩子孭書包

【明報專訊】上幼稚園時，孩子還是背着輕巧的書包。但暑假過後，一轉眼，便要每天背着一個滿載課本、佔了身軀一半大小的書包上學，還要步行多層樓梯才到達課室。其實孩子做得來嗎 ？

曾經見過孩子在初上小學時背着一個大書包，一轉身，便把身旁的同學撞倒，好像很笨拙吧！其實，孩子自己背書包都有好處，除了讓他們學習預算空間距離，日後不容易撞到他人或物件外，又可養成保管個人物件的習慣，同時還鍛煉體力。家長千萬不要覺得「唔幫孩子攞書包，就等於唔愛惜佢」。相反地，每次家長代孩子背書包，就等於減少了他一次鍛煉的機會。

訓練空間感 養成保管物件習慣

孩子背書包時，緊記要保持姿勢挺直（圖一）。倘若他要彎着腰來背書包，反映書包可能過重，令他不勝負荷。家長可以在路途上給予協助，如用環保袋幫他拿取部分書籍，並鼓勵孩子嘗試以較挺直的姿勢來背起那已減重的書包。當孩子體能逐漸強壯，家長便可減少協助。這是一種漸進式的肌力鍛煉方法。

肩背鬆弛運動 紓緩勞累肌肉

放下書包後，孩子可以做肩背鬆弛運動來紓緩勞累的肌肉。（圖二、三）雙臂提舉至肩膊水平，雙臂向後拉（如黃色箭嘴提示），直至覺得兩邊肩胛骨靠近（白色箭嘴的方向），有如挺胸的動作。

（圖四、五）兩邊肩膊向上提起，再向後打小圈（如粉紅色箭嘴提示），然後放鬆。熟習後，更可在向後打圈後同時收緊兩邊肩胛骨（白色箭嘴的方向）。重複3、4次，以收鬆弛之效。

另外，我們日常可能多使用升降機或扶手電梯，但父母應鼓勵孩子在生活中多行樓梯，使孩子上學時背着書包行樓梯也不容易乏力及失平衡。父母亦可以鼓勵孩子使用扶手，既安全又平穩，但緊記之後要以搓手液清潔雙手。練習多了，肌力會增強。倘若孩子持續未能平穩地背着書包行樓梯，便可能是體能較弱，可諮詢醫生或物理治療師評估。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：潘婉貞（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第365期]