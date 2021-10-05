讀書如馬拉松 醫生媽媽不把學業放首位

【明報專訊】不少香港家長都慨嘆「人在江湖，身不由己」，面對排山倒海的功課和測考，要給子女「好好睡覺、好好運動、好好玩耍」又談何容易呢？

原來陳鳳英也一直身在「江湖」。她兩個女兒中小學也在官津學校讀書，一般家長面對的，她同樣面對，但心態決定境界，「當九成家長都在追逐分數，就代表我也要這樣做嗎？其實九成人都是錯的，哪個家長能夠獨善其身，將來他的孩子才能夠走得最遠。因為現在五成中學生有焦慮，小學生亦有三成，只要你的小朋友無，將來成功機會就會高」。

優先訓練SEN童執行功能

因此，這名非常母親，從不把學業放第一位，「我認為小朋友做好『應做的事情』，包括早睡早起、運動和玩，有剩餘的時間，才溫書做功課」。貴為醫生，又是大學副教授，不少人都想當然，以為她的孩子一定很「叻」，所以才說得如此「口響」。但事實剛好相反，陳鳳英大方分享，兩個女兒小時候讀書「唔叻」，幼女的英文卷試過只得7分，長女更加有專注力不足和讀寫障礙。

「如果家有SEN孩子，家長優先要訓練的，是他們的執行功能，包括怎樣管理自己的時間、生活，而不是着眼於他們的學業成績，否則只是本末倒置。」她說，當年每晚都會把全部功課拿出來，讓女兒自己評估一下，在限定時間內，能完成多少，「如果3份功課，她有信心完成1份，那就做1份，其餘2份就『遲些還』、『再安排』」。但若是孩子經常都無法完成所有功課，即表示功課數量太多或超出他的能力，例如太多抄寫作業，家長應該跟學校溝通，作出調適。

孩子功課 家長不擦不改

她還叮囑家長，不管孩子做得怎麼樣，都要抱「不擦、不改」的原則，否則只會沒完沒了，「『完成』是重要的，因為ADHD最常見的問題是衝動、3分鐘熱度，他們很多事情都堅持不到。因此，假如孩子能夠達成目標，做完功課，已經值得鼓勵。但『做晒』不等於『做啱晒』，家長一定要弄清楚」。

陳鳳英又形容，讀書就好比跑馬拉松，前段放得太盡，隨時後繼乏力，反之只要一直堅持，留在大隊慢慢跑，就有機會突圍。她用幼女做例子，「一年級時，第一次英文測驗，我明知以她當時的能力，根本應付不來。於是，我給她一個任務，就是要把所有『窿窿』填滿。結果，她在所有『窿窿』上都寫good，因為那時候，她只識串good這個字。雖然試卷只得7分，但我讚她，因為她完成了我給她的任務，達到我們預期的目標」。

溫習按能力 助建自信

往後每次溫習，她都是按孩子的能力，按部就班，「與其大家糾纏一晚，叫她死讀10個生字，最終1個也默不出來，我會由她揀5個自己認為有能力串到的生字去溫習。就算最終只是默到3個，我也賺了60%，她亦學識了3個生字」。因為媽媽在背後不斷為她締造成功經驗，自信心逐漸建立，結果小女孩的英文科成績由一年級的7分，變成二年級的30分、三年級的50分，六年級時，她已經有80、90分了，「做家長的，要記着，孩子今天的成績，只反映他當刻的能力。今天不行，不代表他明天不行，明天不行，也不代表他將來不行。就算去到最後，還是學不識，其實都不會影響一生」。

培養5特質 將來更易成功

她補充，愈來愈多文獻指出，一個人將來的成就，並不取決於讀書成績，而是取決於是否擁有5項特質，「包括堅毅、樂觀、正向、學習動力和自省能力。假如從小培養小朋友這5方面的特質，將來他們會比其他人更易成功」。

[Happy PaMa 教得樂 第366期]