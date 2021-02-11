本周FOCUS．採訪手記：遊歷香港 發掘美好事物

【明報專訊】在這段不能外出旅遊的時間，爸媽們如何跟孩子好好利用假期呢？似乎大家都開始喜歡四處遊歷香港，連平日人流較少的地方，都忽然間變成香港人的玩樂景點。早前大澳舉行花燈節，更因人流太多「逼爆」大澳而取消中秋亮燈！這些日子，我下班經過東涌的巴士總站，總會見到往大澳的車站有一條不見龍尾的人龍，香港人真是很愛去玩呢！

有得玩排隊沒怨言

最近也有朋友仔去了新開幕的水上樂園，裏面每個設施幾乎都要排隊超過30分鐘，連購買午餐都要排1.5小時，可是，小朋友們的臉上還是掛着笑容，好像沒有任何怨言，家長也樂於「陪太子遊戲」。

細心搜尋 近在咫尺

相信大家只能留港旅遊的情况，還要持續一段很長的日子。最近做了幾個本地遊介紹，有些地方連剛剛畢業的年輕行家也說沒有去過。香港這麼小，原來大家也未看得完，玩得盡！其實只要細心搜尋，便會發現平日大家在忙碌之中，遺忘了很多我們一直擁有、近在咫尺的美好事物。現在才是剛剛開學，相信小朋友也沒有這麼快要考試，加上天清氣爽，爸媽們快些帶孩子四處搜尋好玩的地方吧！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第366期]