A苗園圃：做好「疏通」工作

【明報專訊】「天呀！又來？我可以歇一歇嗎？」曾經，每當看見手機顯示小明學校的來電，我都是這樣想的。幸好這種想法只在幼兒園階段維持了兩年，升上小學以後，直至今年升中，每逢接聽老師們的來電，心情卻有如飢渴的人在沙漠行走中遇上綠洲！

以孩子角度找出問題根源

「我被老師罰，要寫1600字讀後感。」周末晚上與小明閒聊間，他以略帶氣憤的聲音說。我故作鎮定，先配合他的口吻，企圖在為他抱不平的過程中打探被罰事件的來龍去脈。「才第二次上這學科的課堂，怎知道要帶這個又帶那個的！很多同學都沒有帶齊！老師就罰我們上網看文章，寫一篇200字讀後感。不過，我把這件事完全忘記了，欠交累積至今要寫共1600字！你說老師合不合理？我怎可能寫得出？絕對沒可能的！我索性不交好了！」小明理直氣壯，愈說愈激動。

站在媽媽的立場，了解事件後，我很快便跳進幫助孩子解決問題的思維模式。於是我大力鼓勵小明，建議立刻一起上網看報……不過，那刻斷定了「沒可能」的他，任憑我怎麼說，也是徒然。

結局會如何？根據以往經驗，小明會對該學科產生抗拒感，也會視那個老師為敵人。中學生涯才剛開始，在這事件上，我如何做是好？我還有什麼應該做呢？

冷靜下來，我以更貼近他的角度去探究其內心想法，找出問題根源，才再想法子。首先，小明認為老師在第二次課堂便出手懲罰，是不合乎情理的。其次，小明並未有意識把懲罰當作一般功課看待。沒有記錄在手冊功課欄上的事，當然就被拋諸腦後。誰知一過便是3天，再見老師醒覺時，懲罰已累積至令他有不能承受的感覺。結果便是對抗，態度就是放棄。

小事欠「疏通」 成「A仔」大事

翌日早上，我致電學校社工，主動跟她述說事件，帶着誠懇的心勇敢提問：「姑娘，可拜託你讓老師明白小明現在的心理狀况嗎？他未有認知，也欠缺方法。可邀請她考慮『減刑』嗎？又或者給他一個『清數』計劃建議？讓他感覺有出路……」姑娘表示會跟進，但是最終必須尊重老師的做法。聽見這句回應，我心裏一沉，她會是一名很嚴肅的老師嗎？

那天晚上，當我追問事件最新情况時，小明竟然帶來喜出望外的進展。原來老師小息時親身到班房找他傾談，一起定下「清數」方法，更澄清他的累積數字是800而非1600。我再也聽不見氣憤的聲音，反而從他的眼裏看見希望。

彷彿是小事一樁，但只要稍欠「疏通」，便會成為「A仔」的大事件。隨着小明步入青春期，我再次思索與他的相處關係。可以肯定的是，我不可使用責備的語氣，也不可以指令式的口吻告訴他做事的方法。一切要來得自然，所以我必須要無間斷、不害羞地與老師溝通，在他周邊做好「疏通」的工作。收到老師們來電，代表「疏通」工作得以展開，小明才能順利成長呢！

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第366期]