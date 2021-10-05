客座隨筆：預防子女網絡成癮3部曲

【明報專訊】近日最吸引筆者的新聞焦點之一，是國家新聞出版署發布 《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，規管企業向未成年兒童提供網絡遊戲的時間。在香港，亦有本地政黨建議香港仿效內地，立法使本港兒童不易沉迷在網絡遊戲之中。

我們不時都在新聞上看到，很多家庭衝突，都是由孩子沉迷手機所引致，於是，作為父母的你和我，一聽到有這類立法建議時，便馬上覺得好像聽到一個天大的好消息一樣。不過，當冷靜沉思後，其實大家也知道，要改善孩子網絡沉溺，讓他們重過健康生活，必須多管齊下。

研究︰父親管教網絡行為 影響力大

筆者多年來一直鼓勵爸爸們，在孩子年幼階段，便要開始研習「網絡與孩子成長」這個課題，包括兒童成長、安全上網、網絡管教、父子溝通、親子遊戲等。不少學術研究都在致力尋找有效方法去預防及減輕青少年沉迷網絡的行為，其中3名澳洲學者在2017年便發布了一項有關青少年打機成癮的研究文獻，指出家庭和諧、父親與子女的關係親密，可以預防及減輕青少年沉迷打機的行為。3名學者表示，青少年打機成癮不止是個人問題，更加牽涉整個家庭系統。香港學者亦在2018年發表文獻指出，當父親透過心理控制，例如個人攻擊、促使內疚感、權威式管教或利用愛來要脅等，子女上網成癮的程度會更嚴重。可見父親在管教孩子網絡行為上，影響力很大。

根據世界衛生組織指引，幼稚園階段以下的幼兒，每天接觸電子屏幕的總時間不應多於1小時。從小開始，為孩子安排多元活動和興趣，以及投放時間與子女一起遊戲、郊遊，甚至一起運動，都是家長們長遠有效減少孩子依賴網上世界的第一步。

孩子心智成熟才給予手機

第二步，是與家人及早協議子女「擁有」手機的年齡，以防止他們過早受手機支配。筆者參考了科技名人喬布斯、蓋茨的做法，他們都待子女年滿14歲時才給予個人手機。筆者兩名兒女現在已踏入青春期，昔日他們在10歲起，開始「借用」我們的手機以滿足在學習上、親友聯繫上的需要。「借用」，顧名思義就是手機並不屬於他們擁有的，因此每晚要定時歸還手機給我保管過夜，我亦跟兩人一起訂立「上網使用守則」，並分享上網態度、安全知識和習慣。

第三步，當家長對14、15歲子女的心智成熟度有信心，願意讓他們擁有、管理和使用屬於個人的手機時，我們便要調整自己的心態，多以尊重的態度面對孩子的網絡行為，切忌做出破壞信任關係、侵犯私隱的舉動。

各位父母，單單靠罰、靠嚇、靠管，並不能讓子女建立健康的生活習慣。孩子手上的第一部手機是由你們親手給他的，所以網絡教養工夫，需要由你們及早去做，所謂「預防勝於治療」，一起努力吧！

延伸閱讀︰招雋寧（2019）〈管教打機沉溺 正面表達較有效〉維護家庭基金

文：溫南聲（維護家庭基金總幹事、註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第366期]