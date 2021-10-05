客座隨筆：跨代虐待兒童的糾結

【明報專訊】說起被虐兒童，大家不期然會想到他們所受的傷害和痛苦。但如果這些被虐待的孩子沒有得到適切的幫助，當他們長大成人，成為父母，亦可能對他們的家庭帶來衝擊，家庭關係或變得複雜，由「想愛」變成「傷害」，導致各人關係疏離，甚至心中充滿困惑、憤怒，引來進一步的彼此傷害，影響家庭幸福。

小小心靈 充滿憤怒傷心

一個單親媽媽，因經濟問題，帶着3個孩子從一間舒適的房子搬往劏房居住。由於生活環境惡劣，開始產生很多家庭糾紛，母親從責罵逐漸變成動手打兒女。小兒子更因而有自毁行為，他最初見社工時，反應冷淡，不想接受幫助，小小的心靈充滿了憤怒和傷心，他確診患有焦慮症。在接受臨牀心理學家治療時，他透露「打人贏咗會好叻」，男童因為被父親遺棄、被母親打罵，他學習了用暴力去保護自己，不被人傷害。

這個母親亦有抑鬱症。她對社工剖白自己是個失敗的母親，因為她不懂教兒女，付出很多，他們卻不領情。母親亦對自己的表現感到失望，因為她選擇了以暴力對待兒女去解決問題。

虐待行為 一代傳一代

在社工的輔導過程中，這個母親了解到自己的壓力很大，而且知道原生家庭影響了她的成長，也影響了她現在的家庭。這個母親，只懂得用原生家庭的舊有行為模式去管教兒女，不懂分辨對錯。這些已經習慣了的暴力模式成為她唯一的管教方法，深深地影響着她作為母親的角色。她發現自己很容易憤怒，常常向兒女發脾氣，每天被情緒操控，最終感到整個人失控。

從這名女士的原生家庭經驗，知道她小時候同樣是個被打罵、被拒絕，不被父母關愛的孩子。她在成長中沒得到幫助，唯有努力擺脫父母給她的傷害。她認為，只要有人疼愛，就可以盡快離開原生家庭，因此她做了兩次錯誤選擇，遭遇兩次婚姻失敗。她把一切都歸咎於自己，所以患上抑鬱症。

後來社工協助這個母親了解自己，了解兒女的需要，努力學習接受自己、愛自己和愛兒女。慢慢地，一家人的關係得到改善，她的親子溝通能力增強了，不但這個母親的抑鬱情况有改善，連小兒子的心理和行為都改善了。

事實上，跨代虐待兒童是個隱藏的問題，虐待的行為由一代傳遞到下一代，暴力在當中成為了破壞家庭關係的元兇。假如大家能夠尋求專業人士如社工、輔導員或心理學家等幫助，解開糾結，就可防止不幸事情的發生，當親子關係良好，自己亦更有能力去處理壓力和困難。

文：陳倩嫻（香港中文大學社會工作學系講師）、潘偉康（香港中文大學社會工作學系碩士學生）

[Happy PaMa 教得樂 第366期]