辣媽CEO：7歲小女孩教你改變世界

【明報專訊】TED Talks史上最年幼的演講者、7歲小女孩Molly Wright在演講中問：「如果我告訴你，躲貓貓遊戲（peek-a-boo）可以改變世界呢？」我想在這裏問大家，你信不信？不管你信或不信，大小T在BB時期，玩得最多的、最興奮的，就是peek-a-boo。那銀鈴般的可愛笑聲，我至今依然記得。只是我未曾想過，原來小時候和他們的互動、陪伴，給他們提供一個安全健康的家庭環境，帶他們多和社會接觸……原來是孩子5歲前最需要的東西。幫助他們發展大腦、建立自信，為他們的成長日後做人做事，打好真正冇得輸的基礎。

爸爸拿起平板電腦 兒子即哭鬧

在演講中，Molly邀請了鄰居和他1歲的兒子即場做實驗。爸爸的專注力在兒子身上，父子玩得樂也融融，不亦樂乎。可是當爸爸拿起平板電腦，把集中力放在電腦，完全無視孩子存在的時候，兒子就開始哭鬧，愈被忽視就愈激烈；但爸爸一把孩子抱起，孩子立刻破涕為笑。Molly說這對父子感情關係一向好，所以孩子很快就收拾心情，沒有影響他們之間的親密親子關係。

試想想，如果父母無論在家或帶着子女外出，不管任何時候場合，專注力都不放在孩子們身上，而是在手提電腦、手機上，當父母被孩子打擾，初則不耐煩，繼而責罵，最後大發雷霆。有父母連珠爆發：「點解你咁曳㗎？點解咁多嘢講？點解你唔聽話？叫你坐定定唔得嘅？」有父母立刻攞出電子奶嘴，大家一家人齊齊坐定定，毋須交流，毋須傾談，總之唔好煩就得。

與孩子交談 回應需求

Molly強調early & often：「孩子在生活中與大人的連結愈早開始愈好、愈多愈好，這些給了我們信心去嘗試新事物、去探索！」若能在5歲以前讓孩子充分感受到與人的連結，大人能有來有往的回應孩子的需求（serve and return），就能讓孩子在成長中充分發揮潛力，更能信任他人，更有自信。如何做得到，講出來其實非常簡單：連結connecting、交談talking、玩耍playing、健康的家庭healthy home、社群community。

可惜事實是，連最基本和孩子連結交談玩耍的機會都沒有，不是要父母求其是但敷衍，是有質素的全心全意的投入，今日沒有幾多父母做得到。至於健康家庭和社群的重要，誠意推薦這一本由兩名權威臨牀精神科醫生金惠男、朴鐘錫合著的《以為長大就會好了：幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年》。

說來慚愧，要一個7歲小女孩來教我們如何做父母。究竟什麼樣的父母，才教出Molly這樣的孩子？但願天下所有孩子，都能在充滿愛的環境下健康成長，都能擁有一個愉快的童年！

誠意推介這場演講片段給所有父母，或者準備生育的父母。先問問自己，能否抽出時間，有無足夠耐性，陪伴子女成長？

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文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第366期]