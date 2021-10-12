家家有禮：經典方程式賽車 熱血駛抵太古城

【明報專訊】大小車手，有沒有興趣來一場刺激的賽車比賽？這個百分百安全的賽車體驗，來自「新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP」，裏面的RV實體虛擬賽車體驗、1:1真實比例賽車均是太古城中心與日本經典日本動漫《高智能方程式》版權方Sunrise合作，讓大家彷彿與動漫中主角連線，投入與別不同的駕駛樂趣！

明白粉絲久久未能到日本朝聖，商場誠邀了版權方借出剛剛於日本完成的「高智能方程式30周年展」超過90幅設定稿和劇照於場內展出。透過展品中的各個經典場景，讓大家感受主角們比賽時的熱血及快樂之餘，更可了解創作者們的熱誠及劃時代的創意。而為慶祝《高智能方程式》誕生30周年，現場的香港限定店亦會出售多款全球首發限量周邊產品，包括3個動漫主角風見隼人、新條直輝、布里德．加賀為主題的特別限量版T-Shirt、SUGO ASURADA GSX特別限量版腕表及香港首賣VAKIT SUPER ASURADA 01 shakedown version模型等。

■INFO

新世紀GPX高智能方程式 世界巡展香港站太古城中心GP

日期：即日至10月27日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

查詢：2568 8665

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第367期]