本周FOCUS．採訪手記：哪怕起步比人慢

【明報專訊】家長們，看過上期封面故事〈做齊3件事 孩子快樂很簡單〉後，由香港中文大學兒科學系兒童體智及行為發展科名譽臨牀副教授陳鳳英所傳授的育兒錦囊，不知大家有否嘗試實踐呢？有沒有給子女「好好睡覺」、「好好運動」和「好好玩耍」？3件事看似簡單，但在「學業大過天」的社會氛圍下，要做到其實都不容易。

全班考尾3的成醫之路

香港家長經常有一個迷思，總覺得孩子一定要考入名牌幼稚園，升上神級小學、中學，才能穩奪大學入場券，出人頭地。但這是唯一的成功公式嗎？至少陳鳳英的成醫之路並不是這樣。生於1970年代的她，父母是魚販，目不識丁，一家9口住在300呎「劏房」裏。作為基層兒童，小時候念的是街坊幼稚園、屋邨小學，而且成績並不標青，「讀小學時，全班43人，我考41，老師說我不會入到一間好中學」。

感激中學老師的提攜

陳鳳英升上一間極普通的中學，但多得教師沒有「睇死」她，還不斷發掘其強項，「老師發現我運動好，於是讓我做運動員；見我口才不錯，又讓我去玩辯論」。漸漸地，她把從課外活動獲得的自信心帶到學業上，成績突飛猛進。

回頭望，陳鳳英說很感激當年願意提攜她的中學老師。她覺得做家長的也應如此，「外界太多無謂的壓力、比較了，做家長的，應該是為孩子『擋』，保護小朋友的自尊，而不是再落井下石，折磨他」。她深信，正如《龜兔賽跑》的故事，只要自信心不滅，哪怕是起步比人慢的龜，一樣會有衝線的一天！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第367期]