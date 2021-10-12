好去處：搭纜車坐開篷巴士賞美景 慢活周末 捕捉日落

巴士會路經平日不少人專程去影日落的飛機維修區，現在不用和別人「爭位」，也可以拍得美麗夕陽。（朱安妮攝）

巴士黃昏遊全程約1小時，由昂坪360東涌纜車站出發，路線包括赤鱲角南環路、青馬大橋和昂船洲大橋，終站設於交通便利的尖沙嘴，十分方便。（朱安妮攝）

戴上VR虛擬眼鏡便可以用第一身「走進」平日只限工程人員進入的工程禁區，從真實的視覺中，感受他們在高空維修步橋及乘坐工程車的情况。（朱安妮攝）

在纜車探知館可以一嘗駕駛纜車的滋味！在互動遊戲區中設有互動駕駛纜車遊戲，小朋友可轉動特製的「軚盤」，從而啟動屏幕上的纜車，透過遊戲認識控制纜車行駛背後的原理。（朱安妮攝）

由東涌纜車站乘坐纜車到達昂坪約需半小時，幸運的話可以看到飛機起飛，而乘坐水晶車廂更可清楚看到海面甚至山上人們的活動。建議大家預先安排好來回程時間，以免錯過巴士啟程。（朱安妮攝）

在巴士上看到美麗的日落，煩惱盡消！（朱安妮攝）

【明報專訊】爸媽們也許曾計劃過帶小朋友去看日落，但只要稍為理想的觀賞位置，交通也不太方便，對非自駕家庭來說，的確頭痛。不過這個10月，大家不但可以用一個輕鬆的方法去享受夕陽之旅，更可以一次過乘搭纜車及開篷巴士，化身遊客，以另一角度欣賞香港美景！（註：模特兒因拍攝需要暫除口罩）

文：顏燕雯、小模特兒：Karia Ho

近一兩年，大家都習慣在假日放慢腳步，發掘香港各區的絕密景點，趁着踏入秋季，昂坪360與Big Bus Tours特別為大家策劃了一條特別路線，讓大小朋友可以先坐纜車遊覽昂坪，再夾好日落時間，坐上開篷巴士欣賞夕陽，過一個愉快的周末！

活動一 搭纜車遊昂坪市集

活動套票包括昂坪360來回纜車門票和單程巴士票，纜車方面可選擇標準車廂或水晶車廂，而且不限乘坐時間，大家可於早上或是中午過後到昂坪市集行逛。

活動二 互動遊戲 纜車睇真啲

逛巿集時，別忘了到新開的纜車探知館！這是一個以纜車為主題、娛樂與學習兼備的常設展覽館，內有多個不同的互動遊戲及展覽區，詳細介紹昂坪纜車的歷史、結構和興建背後的故事等，爸媽和小朋友一起參觀，就如上了一課有趣的STEM課程！

開放時間：上午11:00至下午5:00

入場費：成人$60，3至11歲小童$30；憑當日纜車票加購$20

活動三 坐上觀光巴士 追逐夕陽

遊玩完昂坪巿集後，是時候回程坐巴士了！由於每天日落的時間也有不同，為了讓大家能掌握最佳景觀，巴士開出的時間也會因應日落時間而調整，大家記得於到訪當日向售票處職員查詢，以免錯過開車時間！

■INFO

「360纜車．敞篷觀光巴士黃昏遊」套票

內容：來回纜車門票及一程敞篷巴士黃昏遊

日期：10月15至17日、22至24日、29至31日（逢周五、六、日），每日一班（最少於出發一日前購票）

收費：360纜車標準車廂成人$283，3至11歲小童$158；水晶車廂成人$363，3至11歲小童$238

巴士候車地點：昂坪360東涌纜車站地下停車場

巴士開車時間：下午5:10至5:20（巴士開出時間將因應日落時間而調整，可於到訪當日向售票處職員查詢）

購票網址：webstore.np360.com.hk

查詢：3666 0606

備註：乘客可於東涌纜車站售票處憑即日來回纜車門票以優惠價$48升級至「360纜車．敞篷觀光巴士黃昏遊」套票

[Happy PaMa 教得樂 第367期]