親子筆陣．國際親子台：英美領導人會面談什麼？

【明報專訊】上月英國首相約翰遜（Boris Johnson）跟美國總統拜登（Joe Biden）在白宮會面，除了談及疫症與阿富汗狀况，居然也談湊仔經。已有6名子女的Boris表示，初生嬰兒令家中多了很多工作，自己亦替孩子換了很多次尿片。約翰遜算不算得上是好爸爸，其他人很難代答，但最少他貴為英國首相，也樂意承擔照顧初生嬰孩的工作。

家務及育兒責任傾斜媽媽身上

這則新聞引發最少兩個值得我們討論的地方，第一是父親的角色；第二是父親的參與。前者相信在大部分人心目中，已脫離了爸爸只負責掙錢的概念。不過值得一提的是，3年前我撰寫論文時做過一個研究，發現香港家庭雖然以雙職為主，但家庭分工卻沒有因而變得相對平衡，處理家務及照顧孩子的工作，仍傾斜於媽媽的身上，反映傳統的家庭分工，並沒有因為更多女性外出工作而真正攤平。當然，香港普遍家庭可透過聘請外傭或請祖父母幫忙，以解決照顧孩子／家務問題。

疫症前，在歐盟一項調查發現，家庭分工對男女的影響不平均，只有34%的男性每天烹飪和參與家務1小時以上，相反女性則接近80%。過去10多年來，這種狀况幾乎沒有明顯改變。疫症下，World Economic Forum的調查也繼續引證了這點，特別是在照顧孩子方面而言。2017年OECD的報告，首次出現有國家（芬蘭）的爸爸照顧孩子時間超越媽媽，雖然差距僅是8分鐘，卻意義非凡，不少人認為這跟北歐地方普遍侍產假較長有關。家庭友善政策固然影響家長選擇，但君不見侍產假最豐厚的國家——日本與韓國，男性領取侍產假及承擔照顧孩子的比例卻大落後。因此，社會風氣與育兒文化才是重點。

父母互相配合照顧 對孩子最有益處

Infant Mental Health Journal在2017年刊登了一個研究報告，指出爸爸的參與——特別在與孩子的互動，對孩子的認知發展影響深遠。在3個月大時經常與父親互動的小孩，在2歲時候的認知能力顯著高於同齡孩子，而這影響更會持續。其實父母間互相配合照顧，對孩子最有益處，例如：媽媽傾向用溫柔長句式表達，爸爸傾向用直接言語，兩人都與孩子互動，孩子就能在成長中學會更多詞彙與表達方法。媽媽傾向細心照顧，爸爸傾向放手教養，2人一同參與照顧，孩子既有足夠保護與照顧，也有適當的冒險機會，那樣孩子才成長得平衡健康。

當英國首相都表示可以並樂於參與換尿片，家中每一人也是時候反思，自己如何參與照顧孩子，讓孩子快樂成長！

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第367期]