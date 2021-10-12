解鎖孩子心：如何讓孩子把父母的說話聽進心裏？

【明報專訊】剛剛是個人成長課的開課日，小組中有舊學員，也有新的同學。起初大家都有點拘謹，但來到課堂中段，氣氛變得輕鬆了，笑聲多了，究竟是什麼話題引發了他們的投入？這就是「爸爸媽媽對自己的期望」。

爸媽的期望 成績和分數

可能你會想，這個嚴肅的話題，孩子怎麼會有興趣討論？讓孩子開始忍不住發言的是一條問題︰「你覺得期望裏面有什麼合理和不合理的地方？」

孩子甲說：「爸爸媽媽總是說成績不重要，態度才最重要，但每次一開始就是問我的分數。」

孩子乙說：「他們叫我『不要與人比較』，但每次都拿我與其他同學比較，甚至拿我與弟妹比較。」

孩子丙說：「他們每次只會討論我哪些科目退步了，完全不提進步了的科目。」

父母可能會覺得小孩子不懂事，總喜歡「投訴」。不過，我們再細心想想孩子甲乙丙的話，表面上是說父母的不是，但其實背後他們想表達的是——希望被看見、被關心、被鼓勵；表現也重要，但他們渴望「愛」能放在「表現」之前。

親子對話 3個溝通原則

想讓孩子進步，並面對自己的弱點，那麼在親子對話的過程中，有3個溝通原則要留意：

先心情後事情：有時候當孩子處於防禦機制中，他們下意識會說出很多「理由」或負面說話，來讓自己逃避需要改變的事。所以父母要對孩子的情緒免疫，先了解他們的心情感受，再處理事情。

先聆聽後回應：讓孩子把話說完，避免因為他們的一兩句話，就馬上判斷或說教起來。當孩子沒有一種被審問的感覺，他們就更容易把父母的教導聽進心裏。

接納不等於認同：父母要嘗試把孩子本身和他們的行為分開，我們可以說：「我不認同你的想法和行為，但我仍然愛你。」

其實，父母的叮嚀，孩子都知道。雖然孩子們「投訴」很多，但他們也認同：「爸爸媽媽說讀書和學習是重要的，這是合理的，是對的」。能與父母分享成長中的掙扎和無力感，是這一代孩子內在最渴望的事。

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第367期]