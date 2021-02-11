親子筆陣．教大GPS：從生活入手 鼓勵孩子多活動

【明報專訊】在疫情中，孩子們經歷了長時間的停課，在線學習成為了一種新常態，導致他們的學習及作息時間有所改變。此外，孩子的活動機會也因部分遊樂設施仍然關閉而相應減少。

使用屏幕不應超過1小時

世界衛生組織提出有關幼兒體育活動、使用屏幕及睡眠的指引，而香港衛生防護中心也表示支持。指引對K1至K3的孩子有以下建議：

1. 孩子應每天花至少3小時作各種強度的體育活動，當中至少有1小時由中至強度的運動組成，如跑步、球類運動或游泳等；

2. 兒童使用屏幕（手機、平板電腦等）的時間不應超過1小時；

3. 兒童應有10至13小時的優質而有規律的睡眠時間。

根據我們最近的研究，大部分香港兒童都未能達至體育活動指引中的目標，亦有一半的兒童每天花超過1小時在屏幕上。幸好，多數的香港兒童都能獲得充足而規律的睡眠。但幼兒應該滿足上述的所有建議，才能獲得最大的好處。

運動調節情緒 助建社交關係

有足夠活動的兒童除了能發展強壯的骨骼和肌肉外，還能幫助他們在幼年及長大後保持適中的體重，而且可培養出良好的平衡和運動協調能力，可防止他們跌倒或受傷。除此之外，運動能調節情緒，幫助孩子與他人建立友誼和社交關係。在學習上，亦能提高小朋友的專注力，幫助他們處理好學業。簡而言之，活躍的孩子會更健康、更強壯、更快樂和更聰明。

每天做數分鐘活動 「有總比沒有好」

父母可能會認為要滿足這三項指引就像天方夜譚。但其實並不困難，記得「有總比沒有好」，即每天只花數分鐘做活動，對孩子也有一定的幫助。父母也可以從日常生活中入手，以下是給大家參考的點子：

自理中增加活動時間——讓孩子自己準備書包，自己收拾玩具，或者為自己準備衣服。

充滿活力地上學——讓孩子步行、騎單車或使用踏板車上學。

成為家庭活動——親子時間也可以是活動時間，如周末遠足、一起騎單車或看網上影片並一同跳舞！

限制屏幕使用時間——與孩子達成使用屏幕時間的協議，以減少他們的使用時間。

成為榜樣——想孩子遵守屏幕使用協議，父母需要成為他們的榜樣，也需要把手機放在一旁。

建立睡眠規律——為孩子設定每天一致的上牀睡眠時間；還要讓手機和平板電腦遠離睡牀。

為了下一代，我們需要盡力協助孩子跟從世衛的指引，因為在年幼時建立的習慣，會對他們成年後的生活帶來深遠的影響。疫情仍然持續，學校仍有可能停課，因此，父母更加需要認識如何為孩子帶出健康、有活力的生活方式。

筆者的研究團隊正在為幼師和家長舉辦工作坊，讓他們找出幫助兒童遵循運動指引的方法。歡迎瀏覽網頁www.hkidsmove.info，以了解更多有關促進兒童健康運動的信息。

文：Capio Catherine Mamaid（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）、何卓銘（香港教育大學哲學博士學生）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第367期]