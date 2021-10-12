潮媽寶典：信自己 做潮媽

【明報專訊】斜槓族（slasher）是新興職場群組，透過多重職業身分來建構多元身分。陳雪兒（Zoe）就是其中一員，她是時尚博主、造型師、專欄作家、公關公司老闆，今年3月榮升做媽媽後，又多了一個身分——母嬰KOL。因為工作彈性高，產後不到一個月她就邊湊女邊工作，欣然接受不同身分帶來的多重挑戰。女兒半歲時，她感慨道︰「這6個月把世界最甜的夢與最累的差事混合起來，但甜度蓋過所有疲累。要是可以重來，我大概會選擇重來100次。」

聆聽自己 擁抱改變

Zoe社交平台的內容很豐富︰時尚穿搭、美妝分享、staycation好去處、母嬰好物、親子日常……寫到和女兒有關的，字裏行間都滿載濃情蜜意，照片中的Zoe孕期和產後都精神爽利，筆者也莫名地被她感染，獲得滿滿能量。不過，也有人會把自己和她比較，甚至會自卑。

作為博主的Zoe告誡大家切勿比較，不要掉進社交媒體的圈套：「我們都是呈現最好的一面。那些哭鬧、披頭散髮、失落的樣子，看無聊電影也哭、反胃的日子，都只留給最親的人才看到。」

社交平台以外，Zoe是一個平凡的媽媽，產後情緒也曾低落，那時她選擇聆聽自己：「問問自己到底需要什麼？給自己清晰的定位——想要的生活節奏、想給孩子的教育方式、想營造的家庭氛圍到底都是些什麼？整理愁緒後，剩下的就是行動，改變自己。」

筆者還有另一建議，不妨找人傾訴心事，可以是信賴的親友，又或是懵懂的小朋友。筆者曾把煩心事跟不到2歲的兒子說，當我說完一大堆話，他大概聽不出所以然來，只是調皮地朝我笑了笑，那個笑容就是治癒我的良藥，這個良藥還是甜的，一點都不苦口。

最好造型 來自自信

作為造型師的Zoe對日常穿搭很有要求，孕期產後都打扮得美美的出鏡。現在更發揮所長，每次出門前都會特意為女兒挑選同色系的小裙子，配成母女裝搶眼登場。談及為女兒造型，Zoe認為顏色和款式都是次要，最關鍵是用料親膚柔軟、環保無害：「孩子還小，現在我給她打扮，滿足的是我的審美，她未必覺得好看，穿得舒服才是首位。最佳的造型都與自信有關，我希望孩子不是因為外在穿搭而有自信，而是因為感受到父母的愛，從小在充滿安全感的環境下快樂、自信地成長。」

斜槓族的Zoe打破傳統工作模式，當母親後她認為媽媽們該解放了，別再局限於傳統形象，穿自己喜歡的衣服，穿得開心，還要相信自己！畢竟我們已戰勝了世上最大的疼痛，還有什麼事是做不到的呢？

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。

http://t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

[Happy PaMa 教得樂 第367期]