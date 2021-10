多元導航：打機有節制 做精明「課長」

【明報專訊】「To be or not to be, that is the question」, 是莎士比亞《哈姆雷特》的名句,意思是:「生存還是滅亡,這是一個值得考慮的問題。」對一些遊戲玩家來說,「課金」與否,也是一個艱難及值得考慮的問題。

「課金」原是日文,意思是收費,後來演化成玩家在遊戲中付費的意思。尤其在手機遊戲極之盛行的今天,當中不乏免費下載加額外收費的遊戲,當你問問身邊親友,你會發現總有一兩個「課長」在左近。根據我們理財社工的前線服務經驗,年長如家長,年少如小學生都有課金經驗。不過,不少對電子遊戲缺乏興趣的人或會認為,打機已相當浪費時間,課金更是不可理喻的愚蠢行為。

其實,打機課金只是一種消費娛樂方式,本質上與「行街睇戲食飯」無異,目的都是讓人得到愉悅與滿足感,亦是解悶放鬆的休閒活動。相信偶爾和朋友去逛逛商場、到戲院觀賞新上映的荷李活大作,以及吃頓豐富的酒店自助餐,並非浪費時間和愚蠢吧?只是「打機」這行為在很多人眼中存在相當負面的印象,所以課金才那麼不可接受。

事實上,在不影響原有的生活方式下,偶然打打機也是樂事一樁。若在適可而止的前提下,課金則只是其中一種消費行為罷了。正如近年一些港人會以「課金」來形容付費支持自媒體和網絡創作人,付費予串流影音平台,例如Netflix、Apple TV+、YouTube Premium等,可見打機課金,並非如此邪惡。

說到這裏,各位課長是否已急不及待把本文轉發給你的家長或伴侶,振振有詞地說:「理財社工都話打機課金無問題呀!」請你慢慢閱讀下去。

打機課金比實體消費 更易泥足深陷

的確,打機課金比起一般實體消費行為更容易令人泥足深陷,不經不覺就會「愈課愈多」而不自覺。相信各位課長也會留意到,那些包含內購功能的遊戲,常常彈出一些相當吸引的「奇遇禮包」、「限時優惠」、「購點回贈」等。這些都是眼所能見,吸引大眾課金的方法,但其實遠不止於此,遊戲開發商城府之深,或許是你我未曾想像過。

2017年美國專利及商標局曾通過某遊戲公司巨頭的申請,那便是一個吸引玩家課金的機制。首先,公司會收集玩家的資料和遊戲數據,看看你特別留意哪些角色或裝備(例如角色A),以了解你想買什麼,然後就會在遊戲配對時刻意為你匹配與角色A對戰,讓你更深刻體會他的優勢,令你更心動想買下此角色。你以為事情這就結束嗎?而當你真的買下角色A,遊戲系統就會為你匹配更有利此角色的場景,令你更易獲勝。這樣你就會覺得:「角色A真是物有所值啊!」讓課金更為合理。雖然該公司及後澄清,這專利只作測試用途,但親愛的讀者,你會相信嗎?若玩家能細心去留意遊戲內的細節,便會發現真的是引導人去「愈課愈多」!

打機課金只是一種消費娛樂行為,但同時也很容易演變成沉溺行為。所以,家長和師長大可坦然面對兒童及青少年的課金行為,從中一起探討當中的理財觀念,教導如何有節制地打機及精明地課金。若一開始便視打機課金為「洪水猛獸」,反而容易損失跟他們溝通的機會,適得其反。至於各位課長,你懂的,不能盲目無止境地課下去,生活不應只有打機,為自己發展更多樣的興趣和技能,人生就會變得更精彩。若你身邊有人打機課金至成癮,就應勸喻對方尋求專業人士協助。如有任何因財務壓力受到情緒困擾的問題,歡迎與我們理財社工聯絡。

文:姚紹樑(香港家庭福利會認可理財社工)

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構,致力推動和諧家庭關係,服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務,長者及社區支援服務等。

