本周FOCUS．採訪手記：童年遊戲 發掘親子樂趣

【明報專訊】近日城中大熱話題非Netflix劇集《魷魚遊戲》莫屬，不止大朋友，就連很多小朋友都愛以此作聊天開場白，臨近萬聖節，更有不少家長訂購「魷魚裝」給小朋友穿著，據知很多韓國代購網站已一早斷貨呢！

家長提供正確指引

記者知道有些國際學校禁止學生觀看此片，原因是裏面有許多暴力血腥鏡頭，當然更深層次也許是戲中主角為了金錢而不惜一切的價值觀。不過反觀現今許多電影、電視劇都充滿暴力、人性醜惡等現實寫照，若要全部禁止的話，小朋友應該完全不能接觸電視和電影了。所以家長正確指引，才是最重要。

孩子嚮往互動遊戲

朋友間的孩子都十分喜愛此劇，令我想到另一個原因，就是裏面含有大量「小學雞」遊戲，123木頭人（香港人多叫作123紅綠燈）、拔河、波子、扣糖餅，基本上是一個兒童遊戲大集合，撇除暴力與血腥，孩子間竟然會討論如何能夠在遊戲中勝出，可見他們除了「打機」，其實仍然嚮往這些能夠與真人互動接觸的遊戲，這一個熱潮也許亦能讓爸媽、教師有所啟發，在親子時間還原基本，與孩子玩一些自己童年時的遊戲，想必能發掘到更多樂趣。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第368期]