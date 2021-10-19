好去處：專為幼兒而設 點線面玩轉劇場

《BB大過天之點、線、面》是專為2至6歲幼童及其家長而設的幼兒劇場，整個演出也沒有對白。（受訪者提供）

小朋友把「阿點」放在透明的管子裏「碌來碌去」，玩得不亦樂乎。（黃志東攝）

【明報專訊】有時家長想帶幼兒觀賞電影、舞台劇都不容易，一來場地未必招待，二來難找合適題材。但最近就有一齣打正旗號、只招待2至6歲「BB」的幼兒劇場，透過戲劇、形體動作、音樂及投影等感官元素，讓大小觀眾置身異想天開的奇幻世界，欣賞簡單線條和形狀所幻化出的美感。

文︰沈雅詩

這天，大細路劇團藝術總監兼劇團經理林英傑（意粉叔叔）和他的團隊，特別來到仁愛堂顏寶鈴幼稚園主理一個別出心裁的工作坊，以各種有趣小道具，帶領一班K3學生探索「點、線、面」的無限可能。

「這個是『阿點』呀，它最喜歡『蜎窿蜎罅』，走來走去，坐不定的！」意粉叔叔用他誇張的聲線配合形體動作，把一個個不同顏色的乒乓球投進一個透明的管子裏「碌來碌去」，一班原本安坐地上的小人兒，頓時笑得人仰馬翻，叫喊聲此起彼落。

當「阿點」愈聚愈多，「阿線」便出現了。意粉叔叔邀請了幾個小朋友出來，一起合作用大大小小的布條創作不同圖案，然後給其他同學猜猜看。一班小觀眾急不及待地搶答︰「這是三角形」、「這是菱形」、「這是屋形」……全部bingo，非常醒目！

飛天布掀高潮 孩子手舞足蹈

如此笑笑玩玩，半小時的工作坊已經過了一大半，意粉叔叔立刻請來壓軸嘉賓——「阿面」。當他和拍檔合力把一塊面積很大的布在同學們的頭頂輕輕掠過時，現場熾熱的氣氛進一步升溫，大家都手舞足蹈，爭着跟「阿面」打招呼。這些反應，亦是意粉叔叔最想要的，「小朋友的童真、投入，是我創作的原動力」。

大細路劇團自1999年成立以來，一直專注於發展兒童劇目，觀眾對象以小學生為主，但7年前，意粉叔叔毅然衝出香港，用了3年時間遠赴英國、加拿大、法國、捷克、奧地利和維也納考察交流，發現原來外國早已發展嬰幼兒劇，「他們甚至招待0至2歲，一些連爬都未懂或未站得穩的BB，讓他們入場感受0至2歲的音樂、舞蹈和劇目」。

點、線、面構成視覺空間

於是，意粉叔叔便將幼兒劇場的概念帶回香港，並於2018年創作第一齣「BB劇」，而今次《BB大過天之點、線、面》，則是劇團的第二齣。「35分鐘的演出，無台詞，因為無想過要帶出什麼大道理，只是希望通過演員不同的眼神、表情、動作、聲線，讓他們感受到整齣劇的節奏。而點、線、面是構成視覺空間的基本元素，波波對小朋友又是非常吸引，相信他們會看得開心。」

仁愛堂顏寶鈴幼稚園教師楊家豪表示，點、線、面是一個環環相扣的概念，幼稚園各級都有機會涉獵，「K1主要學用點和線去做手肌練習；K2則運用點和線去做一些符號、數字；K3準備升小學了，就要知道如何以點和線來組成文字」。他表示，比起平日課堂，這個工作坊顯然為學生帶來更多視覺刺激，因此不同能力的小朋友都投入參與。

■INFO

賽馬會藝壇新勢力——大細路劇團《BB大過天之點、線、面》

日期︰11月12日至14日（周五、六、日）

時間︰11月12、13日 晚上7:30；11月13、14日 下午2:30；11月14日 上午11:30；全長約35分鐘

地點︰沙田大會堂文娛廳

對象︰2至6歲幼童及其家長

門票︰$200（標準門票，大小同價）/ $700（家庭套票，包4張門票）及「點線面神奇盒子」2個

詳情︰www.newartspower.hk/event/superbaby

[Happy PaMa 教得樂 第368期]