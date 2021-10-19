親子筆陣．永明的天空：魷魚遊戲的親子視角

【明報專訊】退而不休的生活開始個多月了，「日常」內容當然大不同。友好每每見面都說：「你就好啦！唔使做！」我總是不知如何回應。什麼是「好」？什麼是「不好」？疫情下的新世界，總是泛着點點迷茫……過來人好言一句：慢慢就會適應了……真的嗎？對於一個被多年制約的職人，原來要隨心隨意地活着，是需要重新學習的。有說生活就是最好的教材，所以我「煲劇」。

最近人人都談論的韓流潮劇，當然是大熱的《魷魚遊戲》了。首先要聲明這套劇不是合家歡的選擇，劇名雖以遊戲為名，劇情卻只適合16歲以上人士觀看。已經為人父母的你，必定有足夠的心智於娛己之外，找到一些育兒視角吧！

首先令人想起的一定是那些兒時遊戲了。每個地方的孩童遊戲，在沒有「打機」這個選項之前也是大同小異吧？大家熟知的本土兒時遊戲你記得的有幾多？123紅綠燈？跳飛機？麻鷹捉雞仔？耍盲雞？大風吹？有沒有思考過這些「舊時」的孩童遊戲於成長過程中的重要作用？

參加群體遊戲 學習與人相處

毋庸置疑，跑跑跳跳的遊戲使身體各部的肌肉及其協調度得到發展；另外就是心智上不同程度的提升了，例如語言、思維、空間感等……而最重要的就是遊戲令小孩子增強社會化，有研究指出經常參加群體遊戲的孩子能較好地適應社會環境，並能夠從同伴的相處中學到更多生活技能，例如在遊戲中需要學會調控自己的行為和情緒，以求在群體中得到認同。

那麼朋友們，大家是否也可以規劃一下，製造多些機會讓小孩子放下電腦和手機，重新與彼此「真實連接」呢？兩三個家庭也有幾個孩子吧？不妨搞搞新意思，除了staycation主題公園，還可以簡簡單單，相約找片空地便可以讓孩子們開心地玩上半天，「放電」之餘，情緒教育和社群發展均能顧及，何樂而不為？秋高氣爽，也是合適的季節啊！

場景設計奇妙 如走進夢幻世界

此外，當你看《魷魚遊戲》時，必定會被它的場景佈局所吸引吧！聽說連一眾演員也讚歎不已。有傳當主角初次踏入片場時都忙着拍照，因為場景設計奇妙，像走進夢幻世界。對！就是這樣，環境的營造就是驅動力的設定，細緻和像真的環境氛圍讓人快速投入，主題公園的遊樂設施都引人入勝，大人小孩也容易忘我。那麼，請用心地經營一下自家的「遊戲樂園」吧！注意喔，重點在於用心與否，不是規模和裝潢，不要小看精心細緻的安排，這往往是成功的關鍵。

這齣疫下韓劇，強烈地反映着不少人性衝突以及貧富懸殊的社會現象，可以討論的話題很多，良朋共聚、茶餘飯後，皆可談談笑笑，閒聊也好，研究亦可。養兒育女，《魷魚遊戲》又好，《飢餓遊戲》也好，在面對子女成長的障礙時，都不要忘記柳暗花明，總有出路。

文：楊永明

作者簡介﹕資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第368期]